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Спасательные работы на месте пропажи детской футбольной команды

Во время операции по спасению подростков из пещеры в Таиланде погиб дайвер

REUTERS / Soe Zeya Tun
В мире
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Водолаз погиб от недостатка воздуха в акваланге, когда доставлял в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом.

ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. В Таиланде в пещере Тхам Луанг, где готовят к выводу на поверхность запертых там подростков и их тренера, погиб дайвер, сообщил капитан Апхакон Юнгкео, командир подразделения боевых пловцов. Пресс-брифинг транслировал телеканал Thai PBS.

Дельфины
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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"Погибший дайвер, отставной военнослужащий, бывший "морской котик", участвовал в операции как доброволец. Он погиб от недостатка воздуха в его акваланге во время выполнения задания по доставке в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом", — рассказал офицер.

Он уточнил, что дайвер погиб на обратном пути к выходу из пещеры после выполнения задания.

"Несмотря на гибель нашего товарища, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы вывести детей на поверхность", — пообещал капитан Юнгкео.

Как пишет РИА Новости, боевые пловцы доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом для поддержания необходимого процента кислорода в составе воздуха пещеры. Также кислород используется при наполнении сжатым воздухом баллонов аквалангов.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались десять дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой.

Теги:
смерть, Таиланд



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