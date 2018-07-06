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Секо Асахара. Архивное фото

В Японии казнили семерых бывших руководителей "Аум Синрике"

AFP 2018 / Jiji
В мире
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В марте 1995 года члены секты распылили газ зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.

ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. В Японии казнили семерых бывших руководителей религиозной секты "Аум Синрике".

Полицейское расследование в Японии
REUTERS/Issei Kato
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"Приведены в исполнение смертные приговоры Тидзуо Мацумото ("святое" имя — Секо Асахара. — Ред.), Киехидэ Хаякава, Томомицу Ниими, Масами Цутия, Томомаса Накагава, Сэйити Эндо. Преступления, которые они совершили, различны у каждого. Эти преступления были организованы, запланированы и беспрецедентны. Ничто подобное не должно повторяться впредь", - сказала министр юстиции Японии Ёко Камикава на пресс-конференции.

Как пишет РИА Новости, все казненные имели отношение к производству газа зарин и разработке химического оружия. Например, Хаякава в 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии.

Религиозная секта "Аум Синрике" ("Учение истины Аум") была организована в 1987 году Секо Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум" пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Секо Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение.

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Теги:
Терроризм, Япония



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