В торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта произошел пожар. В огне погибли 60 человек, большинство из них — дети.
По словам эксперта, продолжительность жизни увеличивают физические нагрузки и отсутствие вредных привычек.
Число погибших от стихийного бедствия составляет 17 человек, без вести пропавшими числятся более 50 человек.
Свою страницу в письме написал и тренер команды, которого часть тайской общественности обвиняет в том, что он проявил безответственность, организовав поход школьников в пещеру накануне начала сильных сезонных дождей.