"У нас все хорошо": дети, запертые в тайской пещере, передали письмо родным

Свою страницу в письме написал и тренер команды, которого часть тайской общественности обвиняет в том, что он проявил безответственность, организовав поход школьников в пещеру накануне начала сильных сезонных дождей.

ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Двенадцать школьников, игроков местной юниорской футбольной команды, и их 25-летний тренер, запертые наводнением в десятикилометровой пещере Тхам Луанг на севере Таиланда с 23 июня, передали на поверхность письмо, адресованное родным. Об этом передает РИА Новости.

Команда боевых пловцов ВМС Таиланда, работающих в пещере, опубликовала в своем твиттер-аккаунте фотографию письма, написанного на шести тетрадных листах, вырванных из разных тетрадей, которое дети передали на поверхность с одним из военнослужащих команды, доставившей им в пятницу вечером письма родных. Родители и родственники юных футболистов, которым от 11 до 16 лет, живут уже две недели в палаточном лагере у входа в пещеру.

"У нас все хорошо, все здоровы, не волнуйтесь. Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Когда выйдем, хотим сразу домой. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания", — написали ребята на первой странице. Каждый из них своим почерком написал несколько строк о своем состоянии.

Свою страницу в письме написал и тренер команды, которого часть тайской общественности обвиняет в том, что он проявил безответственность, организовав поход школьников в пещеру накануне начала сильных сезонных дождей, обычно вызывающих наводнение, а другая часть считает героем, благодаря которому дети смогли выжить в темной затопленной пещере без еды девять дней.

"Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам", — написал тренер.

Юные футболисты вместе с тренером отправились на велосипедах к пещере Тхам Луанг в горном национальном парке Дой Нанг Нон в провинции Чианграй на самом севере Таиланда сразу после дневной тренировки на расположенном недалеко от национального парка стадионе в субботу 23 июня. Ранее они неоднократно спускались в пещеру в сухой сезон, когда в ней почти нет воды, для тренировок в экстремальном режиме и ради укрепления командного духа.

Поисковая операция в пещере началась в ночь с 23 на 24 июня, когда у входа были обнаружены одиннадцать велосипедов и мотоцикл тренера юниорской команды с оставленными в багажниках рюкзаками с бутсами и другим футбольным инвентарем. Никто из подростков в субботу не сказал родителям, что идет в пещеру.

REUTERS / Soe Zeya Tun Во время операции по спасению подростков из пещеры в Таиланде погиб дайвер

Детей и тренера нашли кейв-дайверы и боевые пловцы ВМС Таиланда на десятый день. Они находятся в дальней камере пещеры в 5 километрах от входа. Спасательная операция, в которой заняты несколько тысяч человек и тяжелая техника, продолжается уже почти две недели. Из пещеры откачивают воду, закачивают в нее кислород для поддержания нормальной атмосферы. В один из ближайших дней начнется операция по эвакуации детей на поверхность. Спасатели склоняются к варианту вывода подростков из затопленной пещеры в легководолазном снаряжении. Операцию осложняет тот факт, что большинство подростков, выросших в горной местности, совсем не умеют плавать.

В ночь с четверга на пятницу подготовленная операция по выводу детей на поверхность с аквалангами была отложена в связи с гибелью одного из дайверов, добровольца, бывшего боевого пловца таиландских ВМС, который выполнял задачу по доставке баллонов с кислородом в дальние камеры пещеры. Тем не менее, представитель командования спецназа ВМС Таиланда заявил в пятницу, что подготовка эвакуации детей продолжается, и что операция должна быть проведена в самое ближайшее время, так как ожидаются сильные ливни, способные резко повысить уровень воды в пещере, а также из-за начавшегося изменения состава воздуха в пещере, где ощущается нехватка кислорода и начинает накапливаться углекислый газ.