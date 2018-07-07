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Последствия наводнения

В Японии свыше 3,5 тысячи человек отрезаны от коммуникаций из-за наводнения

REUTERS/Fayaz Aziz
В мире
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Число погибших от стихийного бедствия составляет 17 человек, без вести пропавшими числятся более 50 человек.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В городе Майдзуру префектуры Киодо из-за паводка и наводнения, вызванных ливневыми дождями, 3,7 тысячи человек в 1,8 тысячи домохозяйствах оказались отрезаны от средств коммуникаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Мощное наводнение в Салониках
© Ruptly .
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К этому часу число погибших от стихийного бедствия составляет 17 человек, без вести пропавшими числятся более 50 человек. Два человека находятся в критическом состоянии.

Как ранее сообщило правительство Японии, сейчас 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и службы пожарной охраны участвуют в операции по спасению пострадавших. Премьер-министр Синдзо Абэ назвал ситуацию в пострадавших от ливней районах "крайне серьезной".

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги — фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.

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Теги:
наводнение, Япония



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