Арестован спасатель, который контролировал тушение пожара в "Зимней вишне"

В торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта произошел пожар. В огне погибли 60 человек, большинство из них — дети.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Начальник службы пожаротушения в Кузбассе арестован по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", ему предъявлено обвинение по статье "Халатность", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрея Бурсина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", — сказала РИА Новости Петренко.

По версии следствия, Бурсин нарушил Федеральный закон "О пожарной безопасности" и "Боевой устав подразделений пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ", не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерова на месте пожара 25 марта 2018 года в помещении ТРЦ "Зимняя вишня".

Также, как считает следствие, он не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара, из-за чего в здании торгового центра погибли люди.

Бурсину может грозить заключение под стражу.