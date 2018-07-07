Арестован спасатель, который контролировал тушение пожара в "Зимней вишне"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Начальник службы пожаротушения в Кузбассе арестован по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", ему предъявлено обвинение по статье "Халатность", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.РИА Новости Петренко.
По версии следствия, Бурсин нарушил Федеральный закон "О пожарной безопасности" и "Боевой устав подразделений пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ", не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерова на месте пожара 25 марта 2018 года в помещении ТРЦ "Зимняя вишня".
Также, как считает следствие, он не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара, из-за чего в здании торгового центра погибли люди.
Бурсину может грозить заключение под стражу.