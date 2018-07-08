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Водолаз

В Таиланде начали эвакуировать подростков из пещеры

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер остаются запертыми в пещере Тхам Луанг из-за наводнения.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера, заблокированных из-за наводнения в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, началась, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанакона.

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© Foto: Pexels
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По его словам, в 10:00 по местному времени (06.00 мск) команда из 13 водолазов, среди которых иностранцы и таиландские военнослужащие, а также пять наиболее опытных боевых пловцов, отправились в дальний район пещеры.

Выхода детей вместе с дайверами на поверхность следует ожидать не раньше 21.00 по местному времени (17.00 мск).

Ранее сообщалось, что от входа в Тхам Луанг удалили всех журналистов, в то время как родителей и родственников детей провели внутрь пещеры.

Еще ночью вход в пещеру и тенты, в которых отдыхают и хранят свое оборудование боевые пловцы, обнесли непрозрачной зеленой пластиковой пленкой. На площадку перед Тхам Луанг заехали 13 автомобилей скорой помощи, которые стояли наготове неподалеку в течение всей поисково-спасательной операции.

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Теги:
спасение, Таиланд



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