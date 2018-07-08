В Таиланде начали эвакуировать подростков из пещеры

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера, заблокированных из-за наводнения в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, началась, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанакона.
Выхода детей вместе с дайверами на поверхность следует ожидать не раньше 21.00 по местному времени (17.00 мск).
Ранее сообщалось, что от входа в Тхам Луанг удалили всех журналистов, в то время как родителей и родственников детей провели внутрь пещеры.
Еще ночью вход в пещеру и тенты, в которых отдыхают и хранят свое оборудование боевые пловцы, обнесли непрозрачной зеленой пластиковой пленкой. На площадку перед Тхам Луанг заехали 13 автомобилей скорой помощи, которые стояли наготове неподалеку в течение всей поисково-спасательной операции.