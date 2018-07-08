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Пещера

СМИ: в Таиланде двое детей выведены из пещеры на поверхность

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Напомним, в воскресенье утром глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон сообщил о начале спасательной операции по эвакуации подростков и тренера из пещеры.

ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Двое из 12 детей, заблокированных наводнением в пещере Тхам Луанг в Таиланде вместе с 25-летним тренером, выведены на поверхность и находятся у выхода из пещеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты "Кхао Сот".

Водолаз
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Таиланде начали эвакуировать подростков из пещеры
"По неофициальной информации, двое детей уже выведены на поверхность и находятся у входа в пещеру", — сообщает издание.

Информация о выходе двух школьников на поверхность получена от представителя районной администрации, имеющего пропуск в зону пещеры.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.

В воскресенье утром глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон сообщил о начале спасательной операции по эвакуации подростков и тренера из пещеры.

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Теги:
дети, Таиланд



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