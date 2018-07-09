Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон покинул свой пост

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию британского правительства.

"Во второй половине дня премьер-министр Тереза Мэй приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД. Премьер поблагодарила Бориса за работу. О том, кто станет новым министром, будет объявлено в ближайшее время", — говорится в заявлении.

Ранее пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис. Оба кадровых решения связаны с обострившимися в последние дни разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit. Джонсон и Дэвис выступали за "жесткий вариант Brexit", в то время как британский премьер настаивала на смягчении условий выхода Британии из ЕС.