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Дорога в городе Сака разрушенная в результате наводнения

В Японии из-за наводнения погибли 195 человек

© AFP 2018 / MARTIN BUREAU
В мире
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Сейчас на месте бедствия работают 73 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, задействованы 80 вертолетов.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В результате наводнения в юго-западных и центральных районах Японии погибли 195 человек, заявил генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга.

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Associated Press
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"Согласно данным на этот час, погибли 195 человек, в состоянии остановки сердца и легких находятся четыре человека, пропавшими без вести (официально. - Ред.) числятся 23 человека. Поступили сообщения о том, что не удается подтвердить безопасность (и местонахождение. - Ред.) 42 человек в префектуре Хиросима, кроме этого есть еще 52 подобных сообщения, но пока нет данных, о каком числе людей идет речь", - цитирует РИА Новости генсека.

Он пояснил также, что сейчас на месте бедствия работают 73 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны (на нее в Японии возложены также и функции службы спасения), задействованы 80 вертолетов. Генеральный секретарь сказал также, что в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь совершит поездку в пострадавшие районы.

Телекомпания NHK сообщает со ссылкой на данные с мест о том, что сейчас в пострадавших районах 5600 человек в 16 префектурах находятся в эвакуационных пунктах. Без воды по-прежнему остаются 239 тысяч домохозяйств, из них большая часть, около 200 тысяч, находятся в префектуре Хиросима.

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Теги:
Япония, Наводнение



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