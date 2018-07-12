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Себнем Коскун, Турция. Снимок Завтрак на привале. Категория Моя Планета, одиночные фотографии.

Организаторы конкурса Стенина предлагают проголосовать за лучшую работу

Sebnem Coskun, Stenincontest
В мире
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Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса, 6 августа победителей объявит жюри.

ТАШКЕНТ, 12 июля - Sputnik. Менее недели осталось до окончания голосования за лучшую, по мнению интернет-аудитории, работу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Каждый может сделать свой выбор на сайте конкурса stenincontest.ru до 23:59 МСК 18 июля. Все, что нужно, - это аккаунт в соцсети "ВКонтакте", Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo.  

На первую декаду июля в лидерах онлайн-голосования работы из ЮАР (Джастин Салливан, "В огне: за гранью"), Турции (Себнем Коскун, "Завтрак на крыше"), Индии (Анджей Кумар, "… подстреленный леопард"), России (Степан Змачинский, "Воздушно-десантные сборы Центра "Лидер" МЧС России") и Италии (Андреа Алаи, "Ультрас").

Продавщица сладкой ваты
Табылды Кадырбекова | Stenincontest
"Продавщица сладкой ваты"

Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса, 6 августа победителей конкурса объявит жюри. В 2018 году в его состав вошли представители ведущих международных информационных агентств - AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Онлайн-голосование в рамках конкурса имени Стенина проходит в третий раз. Активное участие пользователей Сети в голосовании в 2016 и 2017 годах лишний раз подтвердило интерес интернет-аудитории к работам конкурса и продемонстрировало непредвзятость суждений о современной фотографии. Так, в 2016 году цветная графика кадра "Рыцари" принесла победу египетскому фотографу Гехаду Хамди (Gehad Hamdy), а 2017 год стал победным для фотографа из Кыргызстана Табылды Кадырбекова с его жанровой фотозарисовкой "Продавщица сладкой ваты".

Андреа Алаи, Италия. Снимок Ультрас. Категория Спорт, серии.
Андреа Алаи, Stenincontest
Андреа Алаи, Италия. Снимок "Ультрас". Категория "Спорт, серии".

Призовые места финалистов будут объявлены 6 августа на сайте конкурса stenincontest.ru. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

Теги:
Фотография, Конкур



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