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Хайрулло Мирсаидов приговорен к 12 годам тюрьмы: союз КВН шокирован

© Facebook / КВН best
В мире
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Международный союз КВН предпринимал попытки, чтобы суд Таджикистана смягчил приговор экс-главе сборной КВН Хайрулло Мирсаидову, сказала пресс-секретарь союза.

ДУШАНБЕ, 11 июл — Sputnik. Международный союз КВН прокомментировал приговор суда руководителю сборной КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидову.

"Нас шокировала новость о том, что Хайрулло Мирсаидов приговорен к 12 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", — заявила Sputnik Таджикистан пресс-секретарь Международного союза КВН Дарья Шпенькова.

Она подчеркнула, что у Союза КВН нет права комментировать обвинения, которые были выдвинуты против Мирсаидова, а также результаты следствия. Тем не менее коллеги тепло отзываются о нем как о кавээнщике и руководителе сборной Таджикистана.

Хайрулло Мирсаидов
© sputnik
Руководитель сборной КВН Таджикистана задержан
"Мы с уверенностью можем сказать, что знаем Мирсаидова только с положительной стороны. Он — хороший, ответственный руководитель, делал все возможное, чтобы сборная КВН Таджикистана приблизилась к выходу в телевизионные лиги. Кроме того, нам известно, что он с большим энтузиазмом занимался развитием школьного и студенческого КВН в Таджикистане, надеясь подготовить достойную смену. Нам искренне жаль, что эта неприятная история закончилась именно так", — добавила Шпенькова.

"Он был заинтересованным человеком, делал кропотливую работу. Предпринял много усилий, чтобы поднять сборную Таджикистана по лестнице КВН. Наверное, сейчас его планы и начинания оказались на паузе. Мы будем очень надеяться, что его начинания все-таки будут продолжены другим энтузиастом. Искренне сожалеем, что все так закончилось", — сказала она.

Пресс-секретарь также отметила, что Международный союз КВН со своей стороны предпринимал неоднократные попытки, чтобы власти Таджикистана смягчили приговор Мирсаидову.

"Мы писали письма, делали заявления, что это действительно хороший человек и мы знаем его только с положительной стороны", — пояснила она.

Ранее стало известно, что суд Худжанда признал руководителя сборной команды КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова виновным в присвоении или растрате 13,5 тысячи долларов, заведомо ложном доносе и подделке документов. Мирсаидова приговорили к 12 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Хайрулло Мирсаидов был задержан зимой 2017 года. До этого он руководил сборной КВН Таджикистана. Сборная Таджикистана по КВН участвовала в официальных лигах АМИК, "Ала-Тоо", Лиге Москвы и Подмосковья.

Теги:
Таджикистан



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