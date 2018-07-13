Трамп не согласился разрывать связи с Россией из-за Солсбери и Эймсбери‍

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Глава США Дональд Трамп заявил, что не хочет разрывать связи с Россией из-за инцидентов с отравляющими веществами в Великобритании, пишет РИА Новости.

© AP Photo / Matt Dunham Британия снова призывает покарать Россию. Почему мы не отвечаем

"Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией — это хорошо", — заявил Трамп газете Sun в ответ на вопрос, может ли он пересмотреть участие в намеченной на 16 июля встрече с российским коллегой в Хельсинки в связи с происшествиями в Солсбери и Эймсбери.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.