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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Трамп не согласился разрывать связи с Россией из-за Солсбери и Эймсбери‍

© Sputnik / Михаил Климентьев
В мире
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Переговоры лидеров России и США намечены на 16 июля в Хельсинки.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Глава США Дональд Трамп заявил, что не хочет разрывать связи с Россией из-за инцидентов с отравляющими веществами в Великобритании, пишет РИА Новости.

Британские полицейские ведут расследование на месте отравления Сергея и Юлии Скрипалей, Солсбери, 13 марта 2018 года
© AP Photo / Matt Dunham
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"Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией — это хорошо", — заявил Трамп газете Sun в ответ на вопрос, может ли он пересмотреть участие в намеченной на 16 июля встрече с российским коллегой в Хельсинки в связи с происшествиями в Солсбери и Эймсбери.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.

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