Затмение для пингвинов: астрономическое явление увидели в Антарктиде

Это второе частное затмение Солнца в 2018 году: первое произошло 15 февраля, а третье ожидается 11 августа.

ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Частное затмение Солнца, в ходе которого Луна закрыла одну треть солнечного диска, из-за ограниченного поля наблюдения могли увидеть пингвины Антарктиды и энтузиасты с кораблей.

Затмение началось в 4:48 мск на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана и закончилось в 7:14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой.

"Ввиду того, что поле видимости затмения проходило не только вне территорий России, а в основном над пустынными океанскими просторами, наблюдать его, даже при желании, могла очень небольшая группа энтузиастов, а также, возможно, пингвины в Антарктиде", — пишет РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

Это второе частное затмение Солнца в 2018 году: первое произошло 15 февраля, а третье ожидается 11 августа. Все солнечные затмения — частные. Наблюдать их можно только в приполярных областях Южного (15 февраля и 13 июля) и Северного (11 августа) полушарий.