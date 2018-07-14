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Дональд Трамп опоздал на чаепитие с Елизаветой II‍

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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Однако представитель Букингемского дворца заявил, что все прошло по ранее составленному графику.

ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Американские СМИ сообщили об опоздании президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете Второй, однако Букингемский дворец и объективные данные трансляции прибытия американского лидера опровергают это.

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© Sputnik / Сергей Гунеев
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Об опоздании Трампа сообщили американские телеканалы CNN и CBS, которые ранее действующий президент США обвинял в публикации фальшивых новостей. Тем не менее, согласно прямой трансляции поездки Трампа в Виндзор, которую вел телеканал Sky News, в 16.58 по местному времени (18.58 мск) автомобиль с президентом и первой леди въехал на территорию внутреннего двора Виндзорского замка, и ровно в 17.00 (19.00 мск) американский лидер с супругой стояли перед встречавшей их королевой Великобритании. Президент США въехал в замок не на своем лимузине, он воспользовался услугами королевского гаража, водители которого знакомы с протоколом мероприятий с участием королевы.

Однако представитель Букингемского дворца заявил, комментируя новости об опоздании Трампа, что все прошло по ранее составленному графику.

Теги:
Великобритания, Дональд Трамп



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