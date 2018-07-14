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Последствия наводнения

Наводнение в Японии унесло жизни 209 человек

REUTERS/Fayaz Aziz
В мире
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Сейчас в пострадавших районах более пяти тысяч человек находятся на эвакуационных пунктах.

ТАШКЕНТ, 14 июл  - Sputnik. Жертвами наводнения в юго-западных и центральных районах Японии стали 209 человека, такие данные правительства  на пресс-конференции в Токио в субботу обнародовал генеральный секретарь Ёсихидэ Суга.

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"По информации к этому часу погибли 209 человек, один человек находится в состоянии остановки сердца и легких, 20 человек (официально – ред.) считаются пропавшими без вести, безопасность еще 28 человек, преимущественно из префектуры Хиросима, пока не удается установить", - приводит его слова телекомпания NHK.

Суга сообщил также, что сейчас на месте работают 63 тысячи полицейских, сотрудников сил самообороны и пожарных, задействовано 80 вертолетов.

В пострадавших от наводнения районах остается опасность схода оползней. Ситуация осложняется жаркой – около 35 градусов – погодой в условиях, когда почти 200 тысяч домохозяйств остаются без воды. Как сообщил генеральный секретарь, в воскресенье в Хиросиму отправится премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Это будет его третьей поездкой в места бедствия за пять дней. Критики премьера считают, что он эти поездки он использует как пиар-акцию накануне выборов главы Либерально-демократической партии, которые пройдут в сентябре.

Сейчас в пострадавших районах более 5000 человек находятся на эвакуационных пунктах. 

Теги:
Наводнение, Япония



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