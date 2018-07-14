Интернет-пользователи посмеялись над брифингом Порошенко на саммите НАТО

Пользователей соцсетей позабавило, что брифинг президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО проходил в практически пустом зале.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Интернет-пользователи посмеялись над фотографией с совместного брифинга президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе.

Снимок опубликовал главный редактор украинского издания "Таймер" Юрий Ткачев на Facebook.

"Украина — НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас", — подписал фотографию Ткачев.

На кадре видно, что зал, где проходило мероприятие, оказался практически пустым, журналисты и фотографы заняли только несколько мест в первых рядах.

Некоторые интернет-пользователи в шутку предположили, что в зал никого не пустила Россия.