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Президент США Дональд Трамп и Королева Великобритании Елизавета

Трамп заявил, что королева Великобритании - потрясающая женщина

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
В мире
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Глава Белого дома признался, что его покойная мать была большой поклонницей Елизаветы II.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной, обладающим остроумием и проницательностью. Об этом он сказал после встречи с королевой Великобритании в интервью Daily Mail.

"Она потрясающая женщина: столько энергии, остроумия и проницательности. Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней", — заявил американский лидер.

Глава Белого дома признался, что его покойная мать Мэри Энн Трамп, родившаяся на Гебридских островах в Шотландии, была большой поклонницей Елизаветы II, считая ее воплощением элегантности.

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Теги:
Дональд Трамп, Великобритания



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