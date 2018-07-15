Трамп заявил, что королева Великобритании потрясающая женщина

Глава Белого дома признался, что его покойная мать была большой поклонницей Елизаветы II.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной, обладающим остроумием и проницательностью. Об этом он сказал после встречи с королевой Великобритании в интервью Daily Mail.

"Она потрясающая женщина: столько энергии, остроумия и проницательности. Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней", — заявил американский лидер.

Глава Белого дома признался, что его покойная мать, Мэри Энн Трамп, родившаяся на Гебридских островах в Шотландии, была большой поклонницей Елизаветы II, считая ее воплощением элегантности.