Россия допустит США на допросы россиян на условиях взаимности

Владимир Путин предложил Дональду Трампу направить официальный запрос о проведении допросов людей, которых прокурор считает виновными в совершении правонарушений во время выборов в США, при этом попросил об аналогичной услуге.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Россия может допустить присутствие официальных представителей США на допросах россиян, которых власти этой страны обвиняют в совершении преступлений, но это должно происходить на условиях взаимности, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.

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Отвечая на вопрос о якобы имевших место попытках вмешательства России в американские выборы, Путин напомнил, что в соответствии с существующими процедурами, специальная комиссия США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера может направить официальный запрос о проведении допросов людей, которых прокурор США считает виновными в совершении правонарушений, и сотрудники прокуратуры и следственных органов РФ могут провести эти допросы и направить соответствующие материалы в Соединенные Штаты, пишет РИА Новости.

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"Более того, мы можем сделать еще один шаг навстречу - мы можем допустить официальных представителей Соединенных Штатов, в том числе, представителей этой комиссии, господина Мюллера, присутствовать на этих допросах. Но в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были взаимными, и будем ожидать от американской стороны, чтобы они допросили тех лиц, в том числе, представителей спецслужб США, которых мы подозреваем в совершении преступлений на территории Российской Федерации, в присутствии наших следователей", - сказал Путин.

Он напомнил о деле фирмы Hermitage Capital, руководители и партнеры которой, по версии следствия, незаконно заработали в России более 1,5 миллиардов долларов, не заплатив налогов ни в России, ни в США, вывели в Америку и направили 400 миллионов долларов на поддержку избирательной кампании Хилари Клинтон. "Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", - подчеркнул Путин.

По его словам, у России есть основания полагать, что в сопровождении незаконных сделок принимали участие некоторые представители спецслужб США.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то что "расследование" длится уже больше года.

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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.