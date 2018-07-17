Курс доллара "заволновался" после встречи Путина и Трампа

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Курс доллара к мировым валютам не демонстрирует единой динамики, инвесторы оценивают итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
Участники рынка оценивают итоги первой полноформатной встречи Путина и Трампа, которая прошла в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.Прайм.
По мнению опрошенных агентством Market Watch аналитиков, Пауэлл, скорее всего, повторит позицию ФРС относительно постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. "Мы ожидаем, что председатель ФРС выразит оптимизм в отношении роста экономики и ускорения инфляции в США", - сказал агентству главный экономист High Frequency Economics Джим О'Салливан (Jim O'Sullivan).