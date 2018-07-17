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Доллары США

Курс доллара "заволновался" после встречи Путина и Трампа

© pixabay
В мире
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Накануне в Хельсинки состоялась встреча президентов России и США, после чего курс валют стал колебаться в разные стороны.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Курс доллара к мировым валютам не демонстрирует единой динамики, инвесторы оценивают итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп (в центре) и его супруга Меланья во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
© Sputnik / Алексей Никольский
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По состоянию на 08.48 по московскому времени курс евро к доллару рос до 1,1715 доллара с 1,171 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 112,41 иены за доллар со 112,29 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 94,49 пункта.

Участники рынка оценивают итоги первой полноформатной встречи Путина и Трампа, которая прошла в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
© Ruptly .
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Теперь внимание трейдеров направлено на предстоящее выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Во вторник он выступит перед сенатом США с полугодовым отчетом о монетарной политике, пишет Прайм.

По мнению опрошенных агентством Market Watch аналитиков, Пауэлл, скорее всего, повторит позицию ФРС относительно постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. "Мы ожидаем, что председатель ФРС выразит оптимизм в отношении роста экономики и ускорения инфляции в США", - сказал агентству главный экономист High Frequency Economics Джим О'Салливан (Jim O'Sullivan).




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