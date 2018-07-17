Минобороны РФ готово выполнять договоренности Путина и Трампа

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Министерство обороны России готово реализовать на практике договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутые в Хельсинки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ведомства генерала-майора Игоря Конашенкова.
"Министерство обороны РФ готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки", - сказал он.
Конашенков подчеркнул, что российское военное ведомство готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности.