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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки

Минобороны РФ готово выполнять договоренности Путина и Трампа

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Тема:
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа (10)
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Российское военное ведомство готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения вопросов обеспечения военной безопасности.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Министерство обороны России готово реализовать на практике договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутые в Хельсинки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ведомства генерала-майора Игоря Конашенкова.

"Министерство обороны РФ готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки", - сказал он.

Конашенков подчеркнул, что российское военное ведомство готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности.

Президент США Дональд Трамп и Президент России Владимир Путин
REUTERS / Kevin Lamarque
Два соперника в Хельсинки: как встретились Трамп и Путин
Накануне Владимир Путин и Дональд Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Российский лидер заверил американского коллегу, что Москва готова продлить Договор о сокращении наступательных вооружений, однако нужно обсудить детали. Также президенты договорились о сотрудничестве по сирийской проблеме. Как подчеркнул Дональд Трамп, это может спасти тысячи жизней.

Тема:
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа (10)



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