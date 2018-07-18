"Зеленая тропа" в Псковской области: как соревнуются военные из СНГ

Конкурс полевой выучки "Зеленая тропа - 2018" в Псковской области собрал 300 военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана и России.

Конкурс профессионального мастерства и полевой выучки "Зеленая тропа - 2018", который в понедельник начался в Псковской области на полигоне отдельного соединения специального назначения Западного военного округа ВС РФ, включает более 20 этапов.

В состязаниях участвуют около 300 военнослужащих. Бойцы спецназа демонстрируют высокий уровень личной подготовки (физической, медицинской, огневой, боевой, инженерной), знание военной топографии, а также сплоченность при прохождении групповых этапов.

© Sputnik / Виталий Тимкив Узбекские военные приехали на конкурс "Зеленая тропа" в Псков

Для выполнения всей программы соревнований каждой группе предстоит непрерывно выполнять специальные задачи в течение 100 часов. Главным испытанием на выносливость станут марш-броски на дистанцию от 10 до 30 километров. В качестве наблюдателей присутствуют специалисты из Узбекистана, Кыргызстана и Китайской Народной Республики. Соревнования завершатся 26 июля.

Интересен, прежде всего, состав участников. Войска спецназа традиционно стараются не афишировать уровень боеготовности и технологические приемы. Если соревнуются с зарубежными коллегами, то чаще с ближайшими союзниками, которым можно доверить профессиональные секреты.

Вероятно, спецназовцы Армении, Беларуси и Казахстана наиболее близки по характеру решаемых задач и по духу. А коллеги из Узбекистана, Кыргызстана и Китайской Народной Республики решили присмотреться к псковскому формату военно-технического сотрудничества.

Опыт СНГ

Подобные соревнования позволяют подразделениям спецназа многому научиться друг у друга. Имея общие истоки (и систему подготовки), спецназ различных силовых структур независимых государств постсоветского пространства объективно предрасположен к продолжению взаимодействия.

Подразделения сил специальных операций Казахстана и Узбекистана 16 июля провели первый этап совместного тактико-специального учения "Ерік дала", выполнили задачи ведения разведывательно-боевых действий в ночное время.

© Sputnik / Узбекские военные готовы покорить Армейские игры

В мае прошлого года соревнования разведчиков спецназа в Республике Казахстан объединили восемь команд из Беларуси, Казахстана и России (в качестве наблюдателей присутствовали представители Азербайджана, Монголии, Индии и Турции). Международные соревнования "Алтын Үкі-2017" способствуют высокой морально-психологической, военно-специальной и физической готовности участников к реальным боевым действиям.

Белорусский спецназ стал сильнейшим на международных армейских играх АрМИ-2017. "Классику жанра" еще в советские времена достойно представляла пятая бригада специального назначения Белорусского военного округа. В Республике Беларусь в формате совместных военных маневров не раз проходили международные учения армейского спецназа и состязания подразделений по борьбе с терроризмом.

Пресс служба Минобороны РУз Военврачи из Узбекистана примут участие в Армейских международных играх в РФ

Осенью 2014-го лучшие спецподразделения СНГ участвовали в соревнованиях, посвященных 25-летию образования белорусской группы "А", основным элементом была огневая подготовка с конкретным тактическим фоном: тропа разведчика, штурм здания, освобождение заложников. И, полагаю, не случайно белорусский президент Александр Лукашенко издал указ, согласно которому белорусские подразделения специального назначения могут участвовать в контртеррористических операциях на территории России.

Спецназ Армении также может предложить коллегам из СНГ площадку для эффективного обмена опытом. Значительный потенциал накоплен службой специальных боевых операций, это армейский спецназ численностью около батальона. Дислоцированная в Ереване группа "Альфа", сформированная на основе оперативного подразделения из состава КГБ Армении советской поры, нередко выезжает на стажировки в центр подготовки российской "Альфы".

Зарубежные аналоги

На состязаниях спецназа в Парагвае в июле 2017 года специалисты Соединенных Штатов проиграли коллегам из Гондураса и Колумбии. Кстати, международные соревнования бойцов спецназа Super SWAT International Round-Up в США много лет славятся отвратительным судейством.

© Sputnik / Виталий Аньков Узбекские военные на АрМИ-2018 впервые смогут пострелять из РСЗО "Град"

Королевский чемпионат мира среди бойцов элитных спецподразделений в Иордании (The King Abdullah II Special Operations Training Center) в апреле 2015 года завершился сенсацией — российские спецназовцы опередили американских, европейских и азиатских коллег (всего было 43 команды из 19 стран) и стали абсолютными чемпионами мира.

Соревнования показали, что отличная экипировка западных спецназовцев не гарантирует успешного выполнения боевой задачи. Кстати, в Иордании многие знают толк в военном деле, и отношение к спецподразделениям особое, ведь сам правящий король Абдала II в недавнем прошлом служил в спецназе.

© Sputnik / Александр Кряжев Узбекистан впервые поучаствует в конкурсе "Мастер-оружейник" в рамках АрМИ

Интересно, что количество зарубежных рейтингов по теме армейского спецназа явно превышает количество профильных состязаний и совершенно не соответствует их результатам. Как правило, "первыми" объявляют американских Navy Seals (Морских котиков), за которыми гордо следуют британские специалисты. Однако со спецназом стран СНГ этим "лидерам" полезнее не встречаться, даже на международных соревнованиях.