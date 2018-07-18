"Зеленая тропа" в Псковской области: как соревнуются военные из СНГ

Конкурс профессионального мастерства и полевой выучки "Зеленая тропа - 2018", который в понедельник начался в Псковской области на полигоне отдельного соединения специального назначения Западного военного округа ВС РФ, включает более 20 этапов.
В состязаниях участвуют около 300 военнослужащих. Бойцы спецназа демонстрируют высокий уровень личной подготовки (физической, медицинской, огневой, боевой, инженерной), знание военной топографии, а также сплоченность при прохождении групповых этапов.
Интересен, прежде всего, состав участников. Войска спецназа традиционно стараются не афишировать уровень боеготовности и технологические приемы. Если соревнуются с зарубежными коллегами, то чаще с ближайшими союзниками, которым можно доверить профессиональные секреты.
Вероятно, спецназовцы Армении, Беларуси и Казахстана наиболее близки по характеру решаемых задач и по духу. А коллеги из Узбекистана, Кыргызстана и Китайской Народной Республики решили присмотреться к псковскому формату военно-технического сотрудничества.
Опыт СНГ
Подобные соревнования позволяют подразделениям спецназа многому научиться друг у друга. Имея общие истоки (и систему подготовки), спецназ различных силовых структур независимых государств постсоветского пространства объективно предрасположен к продолжению взаимодействия.
Подразделения сил специальных операций Казахстана и Узбекистана 16 июля провели первый этап совместного тактико-специального учения "Ерік дала", выполнили задачи ведения разведывательно-боевых действий в ночное время.
Белорусский спецназ стал сильнейшим на международных армейских играх АрМИ-2017. "Классику жанра" еще в советские времена достойно представляла пятая бригада специального назначения Белорусского военного округа. В Республике Беларусь в формате совместных военных маневров не раз проходили международные учения армейского спецназа и состязания подразделений по борьбе с терроризмом.
Спецназ Армении также может предложить коллегам из СНГ площадку для эффективного обмена опытом. Значительный потенциал накоплен службой специальных боевых операций, это армейский спецназ численностью около батальона. Дислоцированная в Ереване группа "Альфа", сформированная на основе оперативного подразделения из состава КГБ Армении советской поры, нередко выезжает на стажировки в центр подготовки российской "Альфы".
Зарубежные аналоги
На состязаниях спецназа в Парагвае в июле 2017 года специалисты Соединенных Штатов проиграли коллегам из Гондураса и Колумбии. Кстати, международные соревнования бойцов спецназа Super SWAT International Round-Up в США много лет славятся отвратительным судейством.
Соревнования показали, что отличная экипировка западных спецназовцев не гарантирует успешного выполнения боевой задачи. Кстати, в Иордании многие знают толк в военном деле, и отношение к спецподразделениям особое, ведь сам правящий король Абдала II в недавнем прошлом служил в спецназе.