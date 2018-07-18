Узбекские военные впервые примут участие в гонках по бездорожью на АрМИ

Военные Узбекистана примут участие в четырех конкурсах: "Мастер-оружейник", состязание для разведчиков, соревнование по управлению беспилотными аппаратами и "Военное ралли" - гонки по бездорожью.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Четыре международных армейских конкурса АрМИ-2018 пройдут на территории Центрального военного округа (ЦВО).

"В период с 28 июля по 11 августа на территории Центрального военного округа пройдут четыре международных конкурса АрМИ-2018, один из которых – международный этап "Военного ралли" - (пройдет) на территории округа впервые", - говорится в сообщении ЦВО.

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В частности, на полигоне Константиновка пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения пройдет конкурс среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник". В нем примут участие команды из России, Китая, Узбекистана, Ирана и Армении.

Войсковые разведчики Республик Армения, Беларусь, Зимбабве, Казахстан, Судан, Узбекистан и Китайской Народной Республики, а также Российской Федерации продемонстрируют свои умения на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища. Одной из особенностей конкурса в этом году станет демонстрация участниками навыков применения беспилотных летательных аппаратов ближнего действия и комплексов разведки, управления и связи, уточняется в сообщении.

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Военные водители из Китая и Узбекистана впервые примут участие в международном конкурсе "Военное ралли - 2018", который состоится в Кызыле. Также в состязаниях примут участие команды от России, Египта, Китая и Узбекистана. Команда Китая будет принимать участие в гонке по бездорожью на своих автомобилях "Богатырь" EQ2150, все остальные команды поедут на военной технике российского производства - автомобилях "Урал", "КамАЗ" и "Тигр". Международный этап соревнования впервые пройдет на горном полигоне Кара-Хаак.

Международный конкурс "Рембат" пройдет на полигоне Карьер омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения. В нем примут участие команды Республики Казахстан, Китайской Народной Республики и Российской Федерации.

Полигоны полностью готовы к проведению Армейских международных игр, отмечает пресс-служба ЦВО.