Распилили бюджет: в Таджикистане недосчитались 272 миллионов сомони

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Общие денежные потери Таджикистана за первую половину нынешнего года составили 272,3 миллиона сомони, отчитался глава Счетной палаты Таджикистана Карахон Чиллазода.

Так, незаконное расходование средств госучреждениями и бюджетными организациями обошлось казне Таджикистана в 195 миллионов сомони, а недостача и необоснованное списание — еще в 37, пишет Sputnik Таджикистан.

Такой итог получился в результате 136 проверок в министерствах и ведомствах. Еще в 188 бюджетных организациях Счетная палата провела аудит и выявила финансовый ущерб в размере 8,2 миллиона сомони. Результаты проверок были переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Правда, Чиллазода подчеркнул, что ведомству удалось восстановить ущерб в размере 116 миллионов сомони.

Кроме того, он заявил, что общий ущерб от незаконной продажи и аренды госимущества за год снизился почти в сто раз, с 65 миллионов до 655 тысяч сомони.