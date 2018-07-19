Интернет-пользователи выбрали лучшие фото в конкурсе имени Андрея Стенина

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Лучшей работой международного конкурса имени Андрея Стенина по мнению интернет-аудитории стала документальная хроника фотожурналиста из Кейптауна Джастина Салливана.

Sebnem Coskun, Stenincontest Организаторы конкурса Стенина предлагают проголосовать за лучшую работу

"В огне: за гранью" - серия на стыке репортажной и арт-хаусной съемки о борьбе с огненной стихией, ежегодно уносящей до сотни тысяч гектаров леса в ЮАР. По мнению автора, в этих кадрах сочетаются "… необычайная красота природы и ее разрушительная сила".

Работа стала абсолютным лидером голосования и собрала в своем активе более четверти от всех отданных онлайн-пользователями голосов.

"Вот уже три года как продолжается фотопроект, в рамках которого я подготовил серию "В огне: за гранью". Я очень много сил и времени отдал тому, чтобы пройти подготовку по тушению природных пожаров. Провел бесчисленное число ночей высоко в горах с командами пожарных и многим пожертвовал ради достижения этой цели", - отметил Салливан, рассказывая о создании серии.

© Foto : Машрук Ахмед, Stenincontest Мир сквозь фотокамеру лауреатов конкурса Андрея Стенина 11

Наряду с победителями конкурса, которых 6 августа 2018 года назовет профессиональное жюри на сайте проекта stenincontest.ru , победитель онлайн-голосования получит диплом. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.