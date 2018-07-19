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Работа Джастина Салливана из серии В огне: за гранью

Интернет-пользователи выбрали лучшие фото в конкурсе имени Андрея Стенина

Фото : Джастин Салливан, Stenincontest
В мире
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Профессиональное жюри назовет победителей 6 августа, а осенью вручит награды.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Лучшей работой международного конкурса имени Андрея Стенина по мнению интернет-аудитории стала документальная хроника фотожурналиста из Кейптауна Джастина Салливана.

Себнем Коскун, Турция. Снимок Завтрак на привале. Категория Моя Планета, одиночные фотографии.
Sebnem Coskun, Stenincontest
Организаторы конкурса Стенина предлагают проголосовать за лучшую работу
"В огне: за гранью" - серия на стыке репортажной и арт-хаусной съемки  о борьбе с  огненной стихией, ежегодно уносящей до сотни тысяч гектаров леса в ЮАР. По мнению автора, в этих кадрах сочетаются  "… необычайная красота природы и ее разрушительная сила".

Работа стала абсолютным лидером голосования и собрала в своем активе более четверти от всех отданных онлайн-пользователями голосов.

"Вот уже три года как продолжается фотопроект, в рамках которого я подготовил серию "В огне: за гранью". Я очень много сил и времени отдал тому, чтобы пройти подготовку по тушению природных пожаров. Провел бесчисленное число ночей высоко в горах с командами пожарных и многим пожертвовал ради достижения этой цели", - отметил Салливан, рассказывая о создании серии.

Машрук Ахмед, Бангладеш. Снимок В убежище любой ценой. Категория Главные новости, серии.
© Foto : Машрук Ахмед, Stenincontest
Мир сквозь фотокамеру лауреатов конкурса Андрея Стенина
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Наряду с победителями конкурса, которых 6 августа 2018 года назовет профессиональное жюри на сайте проекта stenincontest.ru, победитель онлайн-голосования получит диплом. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Сергей Гапон, Беларусь. Снимок Косичка. Категория Главные новости, одиночные фотографии.
© Foto : Сергей Гапон, Stenincontest
Конкурс имени Андрея Стенина объявил финалистов 2018 года
Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура",  информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara, медиасеть Al Mayadeen.  В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru,   Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo.




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