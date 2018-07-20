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Беспилотный летательный аппарат ВС Израиля

Израильский стартап: дрон-камикадзе специально сталкивается с препятствием

© AFP 2018 / JACK GUEZ
В мире
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С помощью дрона можно вести разведку и моментально уничтожать цели путем удара квадрокоптера.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Израильская компания Israel Aerospace Industries представила дрона-камикадзе Rotem, которого можно использовать как для разведки, так и для поражения целей. Об этом пишет Israel Defense.

Беспилотный летательный аппарат
© Sputnik / Илья Питалев
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Дрон Rotem в сложенном виде имеет всего 97 сантиметров в длину, 18 в ширину и 13 — в высоту. С его помощью операторы могут следить за целью, проводить разведку, а также провести моментальное уничтожение цели путем удара квадрокоптера.

Другие боевые подробности дрона не раскрываются. Неизвестно также, будет ли в него встроено какое-либо вооружение, 

Оператор может заказать мгновенный возврат дрона обратно на точку — уничтожение цели можно отменить буквально за несколько секунд до подрыва.

Дрон в виде птицы
© AFP 2018 / GEORGES GOBET
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В начале апреля "Почта России" провела первое тестирование почтового беспилотника в Бурятии. Оно закончилось крушением дрона об стену пятиэтажки через минуту после его взлета. Официальными причинами правительство республики назвало "огромное количество сетей Wi-Fi, из-за которых дрон сбился с пути".




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