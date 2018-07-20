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Изольда Высоцкая

Скончалась жена Владимира Высоцкого, актриса театра в Нижнем Тагиле

© vk.com / Кирилл Глазырин
В мире
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Изольда Высоцкая 48 лет работала в Театре в Нижнем Тагиле, церемония прощания состоится 22 июня.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Спектакль, посвященный памяти народной артистки России Изы Высоцкой, может быть поставлен на сцене Нижнетагильского драматического театра.

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Иза Высоцкая скончалась на 82-м году жизни ранним утром 20 июля. Публичная церемония прощания с народной артисткой России пройдет 22 июля в 13.30 (11.30 мск) в прощальном комплексе "Реквием". Она играла в театре 48 лет, сообщила РИА Новости руководитель отдела развития театра Елена Боярская.

"Сегодня тот день, когда важно решить самые горячие вопросы, связанные с похоронами, прощанием с Изой Константиновной. Но Ольга Анисимова - директор театра, планирует в следующем сезоне сделать либо спектакль-посвящение, либо спектакль-воспоминание. Сейчас также обсуждается вариант о размещении мемориальной доски, которая будет говорить о том, что в нашем театре служила артистка Иза Высоцкая, народная артистка России", – сказала Боярская.

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Высоцкая служила в Нижнетагильском драматическом театре с 1970 года и до последнего дня выступала на сцене. За роль Елизаветы Английской в постановке "Ваша сестра и пленница" актриса в 1994 году стала лауреатом премии "Браво!". Второй награды Высоцкая была удостоена в 2006 году в номинации "И мастерство, и вдохновение" за личный вклад в театральное искусство, за честь и достоинство.

"Она работала до последнего. Девятнадцатого июня у нас было большое собрание трудового коллектива перед выходом в отпуск. Иза Константиновна на нем была, в репертуаре этого сезона быль спектакль "Деревья умирают стоя", в котором она исполняла ведущую роль", – рассказала Боярская.

Она отметила, что Высоцкая была прекрасным рассказчиком и писателем, помогала советами коллегам, которые обращались к ней за помощью.

"Всякий раз, когда мне удавалось с ней встретиться, я удивляла тому, какой она человек-океан, как много в ней жизненной мудрости, воли, великолепной кладези историй. Она прекрасный рассказчик и, естественно, блистательная актриса, на которой держался репертуар театра", – отметила Боярская.

"Иза Константиновна – абсолютно удивительный человек, который умел очень точно выражать свои мысли, умел ярко описывать события и очень точные фразы умел находить на ответы на житейские вопросы, с которыми более молодые артисты и сотрудники театра подходили к ней", – добавила собеседница агентства.




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