Скончалась жена Владимира Высоцкого, актриса театра в Нижнем Тагиле

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Спектакль, посвященный памяти народной артистки России Изы Высоцкой, может быть поставлен на сцене Нижнетагильского драматического театра.
"Сегодня тот день, когда важно решить самые горячие вопросы, связанные с похоронами, прощанием с Изой Константиновной. Но Ольга Анисимова - директор театра, планирует в следующем сезоне сделать либо спектакль-посвящение, либо спектакль-воспоминание. Сейчас также обсуждается вариант о размещении мемориальной доски, которая будет говорить о том, что в нашем театре служила артистка Иза Высоцкая, народная артистка России", – сказала Боярская.
"Она работала до последнего. Девятнадцатого июня у нас было большое собрание трудового коллектива перед выходом в отпуск. Иза Константиновна на нем была, в репертуаре этого сезона быль спектакль "Деревья умирают стоя", в котором она исполняла ведущую роль", – рассказала Боярская.
Она отметила, что Высоцкая была прекрасным рассказчиком и писателем, помогала советами коллегам, которые обращались к ней за помощью.
"Всякий раз, когда мне удавалось с ней встретиться, я удивляла тому, какой она человек-океан, как много в ней жизненной мудрости, воли, великолепной кладези историй. Она прекрасный рассказчик и, естественно, блистательная актриса, на которой держался репертуар театра", – отметила Боярская.
"Иза Константиновна – абсолютно удивительный человек, который умел очень точно выражать свои мысли, умел ярко описывать события и очень точные фразы умел находить на ответы на житейские вопросы, с которыми более молодые артисты и сотрудники театра подходили к ней", – добавила собеседница агентства.