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Тысячи людей пришли проститься с фигуристом Денисом Теном

© Sputnik / Тимур Батыршин
В мире
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Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался в Алматы 19 июля от ножевого ранения, нанесенного ему двумя автоворами.

ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Тысячи алматинцев пришли субботним утром во дворец спорта имени Балуана Шолака, чтобы проводить в последний путь прославленного фигуриста, заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена. Об этом пишет РИА Новости.

© Sputnik / Тимур Батыршин
На гражданской панихиде по трагически погибшему фигуристу Денису Тену в ледовом дворце "Барыс-Арена" в Астане.

Роковой четверг

© Sputnik / Владимир Песня
Миша Ге о Денисе Тене: он ушел слишком рано
Спортсмен погиб 19 июля от рук двух автоворов. Выйдя из ресторана к припаркованному у обочины внедорожнику в центре Алматы, Тен застал двух молодых людей, снимавших зеркала с его Lexus. Он погнался за ними и в завязавшейся потасовке получил несколько ножевых ранений в бедро. Как позже скажут врачи, ранения были несовместимы с жизнью, перебитая бедренная артерия стала причиной большой кровопотери. Скорая помощь, вызванная прохожими, доставила 25-летнего фигуриста в больницу, где он скончался спустя два часа безуспешных попыток реанимации.

По стечению обстоятельств трагедия произошла в нескольких сотнях метров от АО "Центральная клиническая больница" - знаменитой "совминки", однако скорая повезла Тена в расположенную гораздо дальше клинику. На следующий день в министерстве здравоохранения журналистам пояснили, что врачи скорой при выборе клиники руководствовались тем, что в "совминке" нет экстренно-хирургического отделения, а пациент в момент обнаружения уже находился в состоянии клинической смерти.

Личное горе

Нескончаемый поток людей, собравшихся во дворце спорта, продемонстрировал, как много казахстанцев близко к сердцу восприняли смерть Тена.

Алматинцы несут цветы к месту нападения на Дениса Тена
Sputnik / Тимур Батыршин
Кто убил Дениса Тена

"Чудовищная несправедливость. Денис был так молод и талантлив, он мог еще так много сделать и многого достичь на радость своим родителям, которых он боготворил. Не укладывается в голове, что такое могло произойти днем в центре, около детской спортивной площадки – казалось бы, одном из самых безопасных мест в городе", - поделилась жительница города Валентина Максимова, пришедшая на гражданскую панихиду с мужем и детьми-подростками.

Выступая на гражданской панихиде, министр культуры и спорта республики Арыстанбек Мухамедиулы сказал, что сегодня весь мир скорбит вместе с Казахстаном. Он также зачитал телеграмму соболезнования семье спортсмена от главы государства Нурсултана Назарбаева.

Жители столицы Казахстана тоже смогли почтить память спортсмена. Одновременно с прощанием в Алмате гражданская панихида прошла в спортивном комплексе "Барыс-Арена" в Астане, где собрались представители спортивного сообщества, заслуженные спортсмены и тренеры, а также жители столицы.

На прощание с фигуристом пришли сотни людей. На льду спорткомплекса установлена фотография спортсмена, куда люди несут цветы и свечи, многие из них не могут сдержать слез. На экранах транслируют фрагменты выступления фигуриста.

О том, что гибель Дениса Тена – это новость далеко не только казахстанского масштаба, стало понятно уже сразу после трагического известия. Соболезнования родным и близким спортсмена высказали многочисленные мировые звезды фигурного катания, руководители международных федераций и спортивных союзов, глава Международного олимпийского комитета.

"Для меня было честью делить лед с Денисом. Он один из фигуристов, которые украшали наш спорт. Все мои мысли с его семьей в это невообразимое время. Мне повезло, что у меня есть воспоминания о Денисе, которые я всегда буду хранить", - написал в Instagram олимпийский чемпион 2018 года по фигурному катанию в командных соревнованиях канадец Патрик Чан.

Подозреваемые

Задержание подозреваемого
© Flickr/ houstondwiPhotos mp
Задержан второй предполагаемый убийца Дениса Тена
Сразу после убийства полиция возбудила уголовное дело, взятое на контроль руководством генеральной прокуратуры и МВД. На поиск нападавших был ориентирован весь личный состав городского департамента внутренних дел. О необходимости обеспечить тщательное и объективное расследование дела руководству правоохранительных органов заявил Назарбаев.

В течение суток полиция отчиталась о задержании обоих подозреваемых – двух мужчин 1994 года рождения, приезжих из Жамбылской и Кызылординской областей страны, ранее судимых за кражи. По данным следствия, они оба признались в совершении преступления. В пятницу суд санкционировал их арест сроком на два месяца.

Теги:
Алматы, прощание



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