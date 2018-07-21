Тысячи людей пришли проститься с фигуристом Денисом Теном

ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Тысячи алматинцев пришли субботним утром во дворец спорта имени Балуана Шолака, чтобы проводить в последний путь прославленного фигуриста, заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена. Об этом пишет РИА Новости.
Роковой четверг
По стечению обстоятельств трагедия произошла в нескольких сотнях метров от АО "Центральная клиническая больница" - знаменитой "совминки", однако скорая повезла Тена в расположенную гораздо дальше клинику. На следующий день в министерстве здравоохранения журналистам пояснили, что врачи скорой при выборе клиники руководствовались тем, что в "совминке" нет экстренно-хирургического отделения, а пациент в момент обнаружения уже находился в состоянии клинической смерти.
Личное горе
Нескончаемый поток людей, собравшихся во дворце спорта, продемонстрировал, как много казахстанцев близко к сердцу восприняли смерть Тена.
"Чудовищная несправедливость. Денис был так молод и талантлив, он мог еще так много сделать и многого достичь на радость своим родителям, которых он боготворил. Не укладывается в голове, что такое могло произойти днем в центре, около детской спортивной площадки – казалось бы, одном из самых безопасных мест в городе", - поделилась жительница города Валентина Максимова, пришедшая на гражданскую панихиду с мужем и детьми-подростками.
Выступая на гражданской панихиде, министр культуры и спорта республики Арыстанбек Мухамедиулы сказал, что сегодня весь мир скорбит вместе с Казахстаном. Он также зачитал телеграмму соболезнования семье спортсмена от главы государства Нурсултана Назарбаева.
Жители столицы Казахстана тоже смогли почтить память спортсмена. Одновременно с прощанием в Алмате гражданская панихида прошла в спортивном комплексе "Барыс-Арена" в Астане, где собрались представители спортивного сообщества, заслуженные спортсмены и тренеры, а также жители столицы.
На прощание с фигуристом пришли сотни людей. На льду спорткомплекса установлена фотография спортсмена, куда люди несут цветы и свечи, многие из них не могут сдержать слез. На экранах транслируют фрагменты выступления фигуриста.
О том, что гибель Дениса Тена – это новость далеко не только казахстанского масштаба, стало понятно уже сразу после трагического известия. Соболезнования родным и близким спортсмена высказали многочисленные мировые звезды фигурного катания, руководители международных федераций и спортивных союзов, глава Международного олимпийского комитета.
I feel so honored and grateful to have shared the ice with @Tenis_Den. One of the most beautiful skaters to have graced our sport. My thoughts are with his family during this unimaginable time. I feel so lucky to have made memories with Denis that I will cherish forever...— Patrick Chan (@Pchiddy) 19 июля 2018 г.
"Для меня было честью делить лед с Денисом. Он один из фигуристов, которые украшали наш спорт. Все мои мысли с его семьей в это невообразимое время. Мне повезло, что у меня есть воспоминания о Денисе, которые я всегда буду хранить", - написал в Instagram олимпийский чемпион 2018 года по фигурному катанию в командных соревнованиях канадец Патрик Чан.
Подозреваемые
В течение суток полиция отчиталась о задержании обоих подозреваемых – двух мужчин 1994 года рождения, приезжих из Жамбылской и Кызылординской областей страны, ранее судимых за кражи. По данным следствия, они оба признались в совершении преступления. В пятницу суд санкционировал их арест сроком на два месяца.