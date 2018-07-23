Госдеп США утверждает, что Иран использует посольства для планирования терактов

Иран использует свои дипломатические представительства в других странах для организации террористических атак, заявили в Госдепе США

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Представитель госдепа США обвинил Иран в использовании посольств для планирования терактов и призвал страны мирового сообщества ужесточить режим проверки всех иранских дипломатов - сообщает РИА Новости.

"Мы обсудили , как Иран использует посольства как прикрытие для планирования террористических атак.Самый последний пример - это заговор, который раскрыли бельгийцы", - сообщил высокопоставленныйпредставитель госдепа журналистам. Текст беседы был распространен госдепартаментом США.

В этой связи США "призывают все страны тщательно проверять дипломатов в иранских посольствах, чтобы обеспечить собственную безопасность стран", подчеркнул неназванный дипломат.