21:01 23 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Иранское посольство в Лондоне

Госдеп США утверждает, что Иран использует посольства для планирования терактов

© AFP 2018 / CARL COURT
В мире
Получить короткую ссылку
24 0 0

Иран использует свои дипломатические представительства в других странах для организации террористических атак, заявили в Госдепе США

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Представитель госдепа США обвинил Иран в использовании посольств для планирования терактов и призвал страны мирового сообщества ужесточить режим проверки всех иранских дипломатов - сообщает РИА Новости.

"Мы обсудили , как Иран использует посольства как прикрытие для планирования террористических атак.Самый последний пример - это заговор, который раскрыли бельгийцы", - сообщил высокопоставленныйпредставитель госдепа журналистам. Текст беседы был распространен госдепартаментом США.

В этой связи США "призывают все страны тщательно проверять дипломатов в иранских посольствах, чтобы обеспечить собственную безопасность стран", подчеркнул неназванный дипломат.

 

По теме

Эксперты РФ: ШОС не намерена в ближайшее время принимать Иран
Спецслужбы ШОС за 5 лет ликвидировали более 500 баз подготовки террористов
В августе в Узбекистане ждут президента Ирана
Теги:
Госдепартамент США, Дипломатия, США, Иран



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Большая кавказская стена
    Стена Александра

    Веками Большая кавказская стена играла исключительную роль в жизни всего Южного Кавказа, но теперь этому памятнику истории грозит забвение.

  • Здание БГУИР в Минске
    Дело техники

    В Беларуси не хватает будущих "технарей" - в ряде вузов республики объявили дополнительный набор на специальности технического профиля.

  • Лаборатория винзавода
    Напиток богов

    Домашнее вино в Абхазии продают повсеместно - как из такого разнообразия выбрать качественный продукт, читайте в материале Sputnik Абхазия.

  • Учения НАТО
    Много НАТО из ничего

    В армянских и зарубежных СМИ разгорелись нешуточные страсти о предполагаемом участии Армении в натовских учениях "Достойный партнер" в Грузии.

  • Молоток судьи
    Долго судитесь!

    Европейский суд по правам человека обязал Латвию выплатить компенсацию за слишком долгий судебный процесс.

  • Пожар в лесу
    Надымили

    Из-за лесных пожаров и горящих торфяников в Латвии север Литвы окутал смог, наблюдается концентрация вредных веществ в воздухе

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Московский международный фестиваль Сабантуй-2018
Москвичей и гостей столицы угостили чак-чаком, весом более двух тонн
Элисон Тил призывает жителей планеты бороться с загрязнениями /отходами, убивающими окружающую среду
Планета под угрозой: это видео заставит вас перестать использовать пластик
Как пережить жару и не расплавиться

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054