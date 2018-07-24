Участницы "Мисс СНГ" завоевывают соцсети

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Конкурс красоты "Мисс СНГ" впервые принимает столица Казахстана. За титул самой красивой девушки Содружества Независимых Государств поборются 25 конкурсанток-победительниц, сообщили организаторы.
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В Астану прибыли девушки из 16 стран-участниц (в их числе Грузия, Украина, Эстония, Литва, Латвия как приглашенные страны) в возрасте от 18 до 27 лет. Для того, чтобы удостоиться чести представлять свою страну в конкурсе, участницы прошли отбор из нескольких этапов, пишет Sputnik Казахстан.
Как сообщает аккаунт конкурса в Instagram, конкурсантки приехали в Астану за десять дней до финала, который состоится 27 июля. За это время участницы познакомились с традициями и обычаями народов Казахстана, а также посетили популярные достопримечательности столицы и приняли участие в юбилейных торжествах и благотворительных акциях.
"На конкурсе участницы продемонстрируют национальные костюмы, а также продефилируют в вечерних нарядах. В эксклюзивной шоу-программе примут участие звезды мировой эстрады, талантливые артисты и именитые дизайнеры", — пообещали организаторы.
Интересно, что Россию представляет 18-летняя Жанара Хасенова, казашка по национальности, проживающая в Магнитогорске.