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Участницы "Мисс СНГ" завоевывают соцсети

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Конкурсантки прибыли в главный город Казахстана за десять дней до финала, в течение которых познакомятся с традициями страны, а также примут участие в различных мероприятиях.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Конкурс красоты "Мисс СНГ" впервые принимает столица Казахстана. За титул самой красивой девушки Содружества Независимых Государств поборются 25 конкурсанток-победительниц, сообщили организаторы.

На второй день мы посетили социальный психо-неврологический центр Нурлы Журек ❤️ Эмоции не передать словами! Давайте будем поддерживать друг друга и дарить улыбки 😌 — Подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить выпуски🔝ссылка в профиле🔥 — 🛫 @nairitravel 👸 @miss_sng 🌏 @hibloggers_sng 🏠 @duman_hotel 💃🏻 @velada_models 🚘 @kazeurotrans 🎥 @explicit_ph 🎭 @danieliwolf — Билеты на финал уже в продаже на @ticketonkz @kassir.kz 🎟 #миссСНГ #миссСНГ2018 #missSNG

Публикация от Мисс СНГ 2018 🌏 (@miss_sng)

В Астану прибыли девушки из 16 стран-участниц (в их числе Грузия, Украина, Эстония, Литва, Латвия как приглашенные страны) в возрасте от 18 до 27 лет. Для того, чтобы удостоиться чести представлять свою страну в конкурсе, участницы прошли отбор из нескольких этапов, пишет Sputnik Казахстан.

Как сообщает аккаунт конкурса в Instagram, конкурсантки приехали в Астану за десять дней до финала, который состоится 27 июля. За это время участницы познакомились с традициями и обычаями народов Казахстана, а также посетили популярные достопримечательности столицы и приняли участие в юбилейных торжествах и благотворительных акциях.

"На конкурсе участницы продемонстрируют национальные костюмы, а также продефилируют в вечерних нарядах. В эксклюзивной шоу-программе примут участие звезды мировой эстрады, талантливые артисты и именитые дизайнеры", — пообещали организаторы.

Интересно, что Россию представляет 18-летняя Жанара Хасенова, казашка по национальности, проживающая в Магнитогорске.




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