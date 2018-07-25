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Военнослужащие ВВС Англии

Коалиция США ликвидировала причастных к теракту в Стокгольме боевиков ИГ

© AFP 2018 / PHILIP COBURN
В мире
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Убиты еще два человека, непосредственно связанных с организацией атаки в Швеции в апреле 2017 года.

ТАШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Силы возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран) ликвидировали несколько боевиков, причастных к организации теракта в Стокгольме в 2017 году, сообщает РИА Новости.

Грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма в апреле 2017 года. Погибли пять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. За рулем находился 40-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, которого приговорили к пожизненному лишению свободы.

Рахмат Акилов во время задержания в Стокгольме
Swedish Police file handout/TT via AP
Рахмат Акилов проведет остаток жизни в самой строгой тюрьме Швеции
"Силы коалиции 12 июня нанесли удар по Симаку, сотруднику разведки ИГ, связанному с террористической ячейкой, которая готовила нападения в Швеции. 24 июня были убиты еще два человека, непосредственно связанных с организацией атаки в Швеции - Абу Авф и Абу-Куддама. Кроме того, 26 июня был убит член ячейки, организовавшей атаку в Швеции, Шариф Аль-Рагаб", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в апреле в Сирии был нейтрализован Мунаввар аль-Мутаяри, который готовил теракты в Саудовской Аравии, а в июне – выходец из Бельгии Суфан Маку, который прибыл в Сирию для "планирования атак против США и их интересов", добавили в коалиции.




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