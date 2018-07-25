Коалиция США ликвидировала причастных к теракту в Стокгольме боевиков ИГ

ТАШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Силы возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран) ликвидировали несколько боевиков, причастных к организации теракта в Стокгольме в 2017 году, сообщает РИА Новости.
Грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма в апреле 2017 года. Погибли пять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. За рулем находился 40-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, которого приговорили к пожизненному лишению свободы.
Помимо этого, в апреле в Сирии был нейтрализован Мунаввар аль-Мутаяри, который готовил теракты в Саудовской Аравии, а в июне – выходец из Бельгии Суфан Маку, который прибыл в Сирию для "планирования атак против США и их интересов", добавили в коалиции.