Москвич стал единственным, кто набрал 100 баллов при поступлении в МГУ

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Московский школьник Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов за ЕГЭ, оказался единственным абитуриентом, получившим максимальный бал на дополнительном вступительном экзамене по математике факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ
Об этом сообщил РИА Новости заместитель декана по научной работе факультета Борис Фенюк.
Фенюк рассказал, что ежегодно около 4-5 человек получают максимальный балл на дополнительном вступительном экзамене МГУ, но в этом году Салимгареев единственный, кто набрал 100 балов.
"В этом году был тяжелый экзамен…. Я думаю, что теперь у Руслана будет все в полном порядке, и его ждет впереди шесть интересных лет учебы и научной работы", - отметил замдекана.