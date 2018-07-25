Москвич стал единственным, кто набрал 100 баллов при поступлении в МГУ

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Московский школьник Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов за ЕГЭ, оказался единственным абитуриентом, получившим максимальный бал на дополнительном вступительном экзамене по математике факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ

Об этом сообщил РИА Новости заместитель декана по научной работе факультета Борис Фенюк.

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В июле глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что московский школьник набрал 100 баллов по четырем ЕГЭ - по профильной математике, русскому языку, биологии и химии. Позже Руслан Салимгареев сообщил, что собирается поступать в МГУ и МФТИ.

Фенюк рассказал, что ежегодно около 4-5 человек получают максимальный балл на дополнительном вступительном экзамене МГУ, но в этом году Салимгареев единственный, кто набрал 100 балов.

"В этом году был тяжелый экзамен…. Я думаю, что теперь у Руслана будет все в полном порядке, и его ждет впереди шесть интересных лет учебы и научной работы", - отметил замдекана.