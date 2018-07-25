"Вышла из дома - шлюха": в Facebook обсуждают "горячую" тему о приставаниях

Девушки и женщины Душанбе с возмущением и обидой делятся историями о том, как к ним грубо пристают на улице потенциальные "кавалеры".

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Эмоциональный пост молодой девушки из Душанбе о наглом поведении парней на улицах вызвал настоящую бурю в таджикском сегменте Facebook.

Facebook Женщины прокомментировали рассказ про домогательства в Душанбе

Студентка душанбинского университета подняла, как оказалось, острую проблему, с которой практически ежедневно сталкиваются девушки и женщины столицы Таджикистана.

Автор публикации откровенно рассказала, как она устала от приставаний и домогательств в общественном транспорте и на улице со стороны молодых людей, пишет Sputnik Таджикистан.

"В Душанбе каждой даме нужна машина, чтоб ей не приходилось перемещаться по улицам вместе с этими дикими зверями из кишлака, так и из города. ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО СПОКОЙНО погулять с подругой, посидеть где-то в городе на скамейке, встать у дороги и поймать транспорт, просто пройтись. Идешь по центральной дороге (в целях безопасности так как она самая освещенная и многолюдная). Каждый хар (осел — ред.) что-то крикнет, подойдет маааксимальноо близко к тебе, чтоб коснуться, хотя бы на миллиметр. Ваши беседы будут громко комментировать, к вам будут убого подкатывать, скорее всего, обматерят и назовут шлюхой", — написала Сабина в Facebook.

За пять дней пост набрал 772 лайка, 197 репостов, а под публикацией появилось 617 комментариев.

Сотни девушек и женщин подтвердили слова Сабины и написали про свои похожие истории. Они благодарили студентку за мужество откровенно рассказать о приставаниях и поддерживали ее.

"Сама за рулем в машине — шлюха! Зато вас всех из нее не слышно", — смеется Диля.

"В последнее время хожу только с сыновьями, слава Богу, они уже подросли, а так без них даже выходить никуда не хочется, обязательно нарвешься на какую-нибудь мразь, которая из себя строит мачо", — негодует Ясмина.

Facebook Женщины прокомментировали рассказ про домогательства в Душанбе

"Очень больная и актуальная тема. Хотелось бы, чтобы предпринимались строгие меры, иначе просто невозможно! Из-за таких моральных уродов иногда чувствуешь себя последней ….(((((", — огорчена Парвина.

"Ужас, бедные девушки. Какую я свободу почувствовала, когда в 17 лет уехала учиться в Москву. И каждый раз, приезжая на каникулы домой, я только крепче осознавала, что жить там не хочу, из-за вот этих. Так и уехала навсегда", — пишет Замира.

"Ой, как я вас понимаю, был случай: гуляли с подругой, остановилась машина прям возле Сомони и говорят: "Садись". А в машине 3 дебила. Короче, мы отказались, один из них начал поливать нас водой плюс еще обматерил и уехал. Видите ли, мы его опозорили возле его друзей", — делится Дилноз.

Мужчины тоже признали, что сильная половина Душанбе часто откровенно перегибает палку. Правда, нашлись и те, кто начал оскорблять и обзывать девушку за ее слова, хотя их было меньшинство.

"К сожалению, это так! Их сложно назвать мужиками, они трусы! А нам реально нужен отряд женщин", — считает Фаррух.

Facebook Женщины прокомментировали рассказ про домогательства в Душанбе

"Мощно, но печально, что это правда", — признается Тимур.

"Таджикские мужчины не могут смириться с тем, что у женщины может быть своя машина. Некоторым из "сильного" пола обидно, что они не могут так… Вот и тявкают", — поясняет один из комментирующих.

"Перетираем эту тему уже какой год, и все без толку…они даже не стесняются приставать к моим дочерям при мне! Пару таким уродам-неандертальцам били морды, а что толку", — расстроена Нигина.

Facebook Женщины прокомментировали рассказ про домогательства в Душанбе

Обсуждение темы домогательств не утихает уже который день. В беседу вступают все новые пользователи Facebook.

"Все идет от безнаказанности. Пристают к молодым и пожилым. Если не взяться вплотную за эту тему, то вскоре вообще в город выходить будет опасно. А наверняка, они аккуратненько ходят каждую пятницу в мечеть. Что же там им не говорят, что не дозволено не то что заговорить с чужой женщиной, но даже взглянуть на нее!" — возмущена Муатар.

"Я три года живу в Душанбе и хожу только с супругом, а иначе никак. Как-то с ним поругалась и вышла сама ловить 8-ку, нужно было в центр. Машины проезжали и сигналили. Время 11 дня, а некоторые останавливались и поцелуйчики отправляли. При том что одета я была не вызывающе, меня аж трясло. Приехала обратно на 91-й мкрн — несколько подростков начали меня подзывать, мол "Девюшка, сюда иди", как я взорвалась и давай орать на него по ту сторону дороги. Тот начал оттуда на меня бычить. В общем еще немного и те бы меня отпинали. Неприятно, ведь мне 30-й год пошел", — делится пережитым женщина под ником Флер Делис.

Facebook Женщины прокомментировали рассказ про домогательства в Душанбе

"Недавно я шла по центральной улице, а на другой стороне шла девушка 16~17 лет в коротком платье, хорошо одета, таджичка. За ней на небольшом расстоянии почти бежал мальчик лет 11~12. Он не отставал, этот подросток, был неопрятно одет. Народ наш в большей своей массе не готов к подобного рода переменам. Ко мне недавно подошел мужчина и сказал мне на таджикском, мол закрой ноги — я была в юбке чуть выше колен — на что я ответила: "Не начинайте..!". Он ретировался", — пишет Гулизор.

Facebook Женщины прокомментировали рассказ про домогательства в Душанбе

"Я, зная, как в Душанбе реагируют на все, что выше колен, не ношу то, что может вызвать интерес мужчин. Однако даже платья до колен все равно их провоцирует. Можно даже идти скромно одетой с мужем, и все равно эти уроды будут глазеть, пока муж на них не наедет", — делится одна из жительниц Душанбе.

"Это самая главная причина моего отъезда! НЕВОЗМОЖНО! И не надо тут говорить, что виноваты обе стороны! НЕТ! Звери-хары не знаю кем воспитаны!" — возмущена Елена.

"Каждый сейчас думает, что на улицу вышла — шлюха, учится где-нибудь — шлюха, пошла отдыхать с подругами или, как уже сказано, просто посидеть — шлюха. Поехала купаться в Варзоб — шлюха. Правильно говорят, воспитание из семьи все это. Я с сестрой вышла на прогулку по набережной Душанбинки, под вечер так пристал один, до такой степени, что аж фу противно. Посылаешь —не понимают. Без мужчин из своей семьи нельзя выходить на улицу. Берегите себя девочки!!! Эти уроды были есть и будут. Дай Аллах, всем ума и разума", — пишет жительница Душанбе.