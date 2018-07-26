Эксперт: хакеры не могут использовать для атак подаренный Трампу мяч

Разведка США обнаружила на мяче маркировку, которая напоминает значок WiFi, указывает на наличие внутри чипа для передачи данных, по словам президент РФС такой чип в мяче определяет правильность взятия ворот в футболе (система goal-line technology), ничего более.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Данные с чипа, встроенного в футбольный мяч, хакеры могут использовать для атаки на телефон, но это маловероятно, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки подарил американскому коллеге мяч чемпионата мира по футболу. Позже американский сенатор Линдси Грэм предложил проверить подарок на предмет наличия прослушивающих устройств. Национальная разведка США в ответ заверила, что мяч находится под тщательным присмотром.

Как сообщает Блумберг, маркировка на мяче, которая напоминает значок сигнала WiFi, указывает на наличие внутри чипа для передачи данных. Чип использует ту же технологию, что применяется для бесконтактных платежей, и в теории может быть запрограммирован для атаки на телефон. В описании мяча на сайте компании утверждается, чип не может быть изменен, также "невозможно удалить или переписать его закодированные параметры".

Однако, как отмечает агентство, по фотографиям с встречи в Хельсинки невозможно определить, был ли оригинальный чип заменен на настоящее "шпионское устройство", а также не сфабрикован ли сам мяч целиком и "лишь напоминает" мяч Adidas.

REUTERS / Kevin Lamarque Два соперника в Хельсинки: как встретились Трамп и Путин

Как рассказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, такой чип в мяче определяет правильность взятия ворот в футболе (система goal-line technology), ничего более.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что мяч, подаренный президенту США Дональду Трампу Владимиром Путиным, теоретически может быть использован хакерами для атак на телефон, так как в него встроен чип с антенной, которая совершает обмен данными с находящимися рядом гаджетами. При этом агентство отмечает, что вероятность такой атаки крайне мала.

"Теоретически - да, но очень маловероятно", - ответил он на вопрос, может ли мяч быть использован хакерами для атак на телефон. "Если рассматривать с точки зрения угроз, то угрозы может представлять приложение, к которому подключается мяч. То есть оно несанкционированно может получать и отправлять данные", - добавил эксперт.

Когда пользователь покупает устройство, для работы которого необходимо установить программное обеспечение на свой смартфон, то "в первую очередь угрозу несет ПО, в котором могут быть недокументированные возможности", пояснил Лифшиц. "А вы, устанавливая ПО, устанавливаете себе сами своего рода вирус", - отметил он.