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Денежные купюры и монеты разных стран

Всемирный банк бьет тревогу: Таджикистан задолжал 33 миллиона долларов

© Sputnik / Михаил Кутузов
В мире
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Экономисты ВЭБ рекомендуют Таджикистану ускорить реформирование госпредприятий, что поможет предотвратить утечки денежных средств.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Специалисты Всемирного банка считают главным риском для экономики Таджикистана — задолженности крупных государственных предприятий страны, следует из доклада ВБ.

Проблема в том, что половина от общей налоговой задолженности в стране принадлежит крупным государственным предприятиям. В 2017 году долг составлял около 315 миллионов сомони (0,5% ВВП).

Доллары
© Flickr/ 401(K) 2012
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Согласно данным налогового органа Таджикистана, наиболее крупными должниками по налогам на начало текущего года являются "Барки точик" (101 миллион сомони), "Точиктелеком" (35 миллионов сомони) и "Таджикская алюминиевая компания" (24 миллиона сомони).

Аналитики отмечают, что именно кредиты, предоставленные госпредприятиям, подвергли правительство страны определенным рискам, передает Sputnik Таджикистан.

Теперь перед властями республики стоят дополнительные фискальные издержки из-за непогашения субкредитов государственными предприятиями по соглашениям о перекредитовании.

По мнению экономистов банка, прямые бюджетные займы, оказанные правительством для госпредприятий, "искажают фискальное пространство".

Спасти ситуацию республике помогут реформы, которые следует провести на госпредприятиях. Именно они способны предотвратить утечки денежных средств и неэффективное использование государственных ресурсов.

Шавкат Мирзиёев на встрече с представителями Всемирного банка.
Пресс-служба президента Узбекистана
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Ранее ВЭБ советовал Таджикистану, как избежать замедления экономического роста в стране. Специалисты банка рекомендовали властям Таджикистана создавать равные и справедливые условия для всех компаний в республике, независимо от их форм собственности.

Представители Всемирного банка также обращали внимание правительства республики на необходимость заняться модернизацией неустойчивой экономики страны, которая в основном поддерживается за счет денежных переводов и сильно зависит от импорта.




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