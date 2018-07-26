Всемирный банк бьет тревогу: Таджикистан задолжал 33 миллиона долларов

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Специалисты Всемирного банка считают главным риском для экономики Таджикистана — задолженности крупных государственных предприятий страны, следует из доклада ВБ.
Проблема в том, что половина от общей налоговой задолженности в стране принадлежит крупным государственным предприятиям. В 2017 году долг составлял около 315 миллионов сомони (0,5% ВВП).
Аналитики отмечают, что именно кредиты, предоставленные госпредприятиям, подвергли правительство страны определенным рискам, передает Sputnik Таджикистан.
Теперь перед властями республики стоят дополнительные фискальные издержки из-за непогашения субкредитов государственными предприятиями по соглашениям о перекредитовании.
По мнению экономистов банка, прямые бюджетные займы, оказанные правительством для госпредприятий, "искажают фискальное пространство".
Спасти ситуацию республике помогут реформы, которые следует провести на госпредприятиях. Именно они способны предотвратить утечки денежных средств и неэффективное использование государственных ресурсов.
Представители Всемирного банка также обращали внимание правительства республики на необходимость заняться модернизацией неустойчивой экономики страны, которая в основном поддерживается за счет денежных переводов и сильно зависит от импорта.