12:01 28 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
Беженцы рохинджа в Бангладеш

Власти США не смогли в срок вернуть в семьи более 700 детей нелегалов

© Sputnik / Шахневаз Хан
В мире
Получить короткую ссылку
27 0 0

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Более 700 детей старше пяти лет, разлученных американскими властями с семьями при переходе границы США с Мексикой, не воссоединились с родителями в срок, определенный судом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из документов суда.

Мигранты, архивное фото
© Sputnik / Сергей Строителев
Около 500 детей мигрантов, разлученных с родителями в США, вернулись в семьи

Напомним, к 26 июля власти должны были обеспечить воссоединение с семьями 2551 ребенка. Согласно приведенным в документах данным, это удалось в том или ином виде сделать 1820 детям. Это включает случаи воссоединения с родителями, которые еще ожидают решения суда в США, с опекунами или в связи с достижением 18 лет. Еще 20 детей были признаны не разлученными с родителями.

Сейчас своей очереди ожидают еще 711 человек, у примерно двух третей из них родители уже находятся на родине.

Представители властей не согласились с тем, что установленные судом сроки не соблюдены. По их мнению, это не распространялось на те семьи, в деле которых были сведения, не позволяющие осуществить объедение, либо местонахождение которых не удалось установить.

Ранее 12 июля власти отчитались о выполнении другого дедлайна. Тогда они должны были воссоединить с семьями всех детей младше 5 лет.

В конце июня федеральный суд в штате Калифорния постановил в течение 14 дней воссоединить родителей с детьми в возрасте до пяти лет и в течение 30 дней — в возрасте старше пяти лет. Данное решение не препятствует уголовному преследованию тех, кто нелегально пересек границу США.

Меланья Трамп
© РИА Новости
Жена Трампа выступила против разлучения детей-мигрантов с родителями

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым предписал по возможности не разлучать детей и родителей при задержании незаконных иммигрантов на границе США. Президент пошел на уступки под давлением оппозиции, части собственных однопартийцев и общественного мнения.

Вопрос о разлучении семей спровоцировал нечто вроде политического кризиса в стране незадолго до промежуточных выборов ноября. Тем временем республиканцы в палате представителей намерены уже в четверг проголосовать по законопроекту, призванному решить проблему на более долгосрочной основе.

Трамп убежден, что детей используют как "билет в Америку", поскольку предыдущая администрация содержала задержанных детей и взрослых вместе или же отпускала их. Но будут ли детей задерживать вместе со взрослыми или без них, они неизменно останутся заложниками ситуации.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

  • Припаркованные автомобили, фото из архива
    Берегись автомобиля

    В Баку задержан человек, перебивавший номера автомобилей, заложенных в банке в качестве обеспечения по кредиту, и затем продававший их.

  • Белорусские спасатели тушат крупный природный пожар в Латвии, видео
    Помощь пришла

    Площадь торфяных и лесных пожаров в Латвии за минувшие сутки выросла на 20%. Смотрите на видео, как белорусские спасатели ведут борьбу с огнем.

  • Лекарственные препараты
    Жизненная необходимость

    Кабмин Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров".

  • Заседание Евразийского межправительственного совета глав правительства стран ЕАЭС (27 июля 2018). Санкт-Петербург
    Армянский интерес

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Участницы Мисс СНГ из России Арина Зинченко, Виктория Волгина, Жанара Хасенова (слева направо)
Кто и откуда: какие красавицы приехали на конкурс "Мисс СНГ-2018"
Без тормозов: в Оше грузовик протаранил 7 автомобилей
Сколько стоит тонировка в разных странах мира
Кому, как и за сколько можно затонировать авто в Узбекистане и странах СНГ

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054