Власти США не смогли в срок вернуть в семьи более 700 детей нелегалов

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Более 700 детей старше пяти лет, разлученных американскими властями с семьями при переходе границы США с Мексикой, не воссоединились с родителями в срок, определенный судом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из документов суда.

© Sputnik / Сергей Строителев Около 500 детей мигрантов, разлученных с родителями в США, вернулись в семьи

Напомним, к 26 июля власти должны были обеспечить воссоединение с семьями 2551 ребенка. Согласно приведенным в документах данным, это удалось в том или ином виде сделать 1820 детям. Это включает случаи воссоединения с родителями, которые еще ожидают решения суда в США, с опекунами или в связи с достижением 18 лет. Еще 20 детей были признаны не разлученными с родителями.

Сейчас своей очереди ожидают еще 711 человек, у примерно двух третей из них родители уже находятся на родине.

Представители властей не согласились с тем, что установленные судом сроки не соблюдены. По их мнению, это не распространялось на те семьи, в деле которых были сведения, не позволяющие осуществить объедение, либо местонахождение которых не удалось установить.

Ранее 12 июля власти отчитались о выполнении другого дедлайна. Тогда они должны были воссоединить с семьями всех детей младше 5 лет.

В конце июня федеральный суд в штате Калифорния постановил в течение 14 дней воссоединить родителей с детьми в возрасте до пяти лет и в течение 30 дней — в возрасте старше пяти лет. Данное решение не препятствует уголовному преследованию тех, кто нелегально пересек границу США.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым предписал по возможности не разлучать детей и родителей при задержании незаконных иммигрантов на границе США. Президент пошел на уступки под давлением оппозиции, части собственных однопартийцев и общественного мнения.

Вопрос о разлучении семей спровоцировал нечто вроде политического кризиса в стране незадолго до промежуточных выборов ноября. Тем временем республиканцы в палате представителей намерены уже в четверг проголосовать по законопроекту, призванному решить проблему на более долгосрочной основе.

Трамп убежден, что детей используют как "билет в Америку", поскольку предыдущая администрация содержала задержанных детей и взрослых вместе или же отпускала их. Но будут ли детей задерживать вместе со взрослыми или без них, они неизменно останутся заложниками ситуации.