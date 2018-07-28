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Пожарные и волонтеры пытаются потушить пламя во время пожара в деревне Кинета, недалеко от Афин

Пожары в Греции унесли жизни 87 человек - власти считают, что это поджоги

© AFP 2018 / VALERIE GACHE
В мире
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В результате пожаров пострадали не менее 187 человек - 164 взрослых и 23 ребенка. Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров.

Эксперт Сергей Назаров
Фото: academygps
Назаров: лесные пожары в Греции связаны с особенностями рельефа

Число жертв пожаров уже достигло 87 человек, пострадали не менее 187 человек (164 взрослых и 23 ребенка). Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек.

В Аттике объявлено чрезвычайное положение, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров.

Команды спасателей продолжают поиски пропавших.

Ранее министр гражданской обороны страны Никос Тоскас заявил, что причиной лесных пожаров, вероятнее всего, стали поджоги.

Сегодня пройдет чрезвычайное заседание кабинета министров страны, на котором будут обсуждаться меры, которые необходимо принять.




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