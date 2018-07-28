Свыше полутора тысяч мигрантов погибли в Средиземном море с начала года

ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Свыше 1,5 тысячи мигрантов и беженцев погибли в Средиземном море с начала года при попытке добраться до европейских берегов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального представителя Международной организации по миграции (МОМ) Джоэла Миллмана.
По данным МОМ, за период с начала года и по 25 июля до Европы морскими путями добралось 55 тысяч 1 мигрант и беженец. Это вдвое меньше аналогичных данных за прошлый год.
Погибли в Средиземном море 1 тысяча 504 человека, в том числе дети и женщины.
Наибольшее количество беженцев приняла у себя Испания – 20 тысяч 992 человека. На втором месте Италия – 18 тысяч 130 человек. Далее следует Греция - 15 тысяч 528 человек и Мальта - 243 человека.
Меньше всего мигрантов и беженцев прибыло на Кипр – 108 официально зарегистрированных.