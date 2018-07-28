Свыше полутора тысяч мигрантов погибли в Средиземном море с начала года

Наибольшее количество беженцев приняла у себя Испания – 20 тысяч 992 человека. На втором месте Италия – 18 тысяч 130 человек. Далее следует Греция - 15 тысяч 528 человек

ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Свыше 1,5 тысячи мигрантов и беженцев погибли в Средиземном море с начала года при попытке добраться до европейских берегов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального представителя Международной организации по миграции (МОМ) Джоэла Миллмана.

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По данным МОМ, за период с начала года и по 25 июля до Европы морскими путями добралось 55 тысяч 1 мигрант и беженец. Это вдвое меньше аналогичных данных за прошлый год.

Погибли в Средиземном море 1 тысяча 504 человека, в том числе дети и женщины.

Наибольшее количество беженцев приняла у себя Испания – 20 тысяч 992 человека. На втором месте Италия – 18 тысяч 130 человек. Далее следует Греция - 15 тысяч 528 человек и Мальта - 243 человека.

Меньше всего мигрантов и беженцев прибыло на Кипр – 108 официально зарегистрированных.