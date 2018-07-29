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Дрессировщик Аскольд Запашный выстрелил в своего тигра во время выступления

© Sputnik / Дмитрий Коробейников
В мире
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23820

Дрессировщику пришлось разнимать драку, возникшую между хищниками, прямо на глазах у изумленной публики

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik.  Во время представления в Цирке на проспекте Вернадского в Москве произошел инцидент, который заставил вздрогнуть даже искушенную столичную публику.

На арене между двумя хищниками вспыхнула драка - тигр набросился на льва, чтобы доказать свое лидерство. Лев дал отпор.

Братья Запашные - Эдгаррд и Аскольд - пытались разнять животных, бросая в них цирковые тумбы. Однако это не помогло.

Тогда Аскольд пошел на крайние меры – выстрелил в воздух. Такая мера подействовала и остудила звериный пыл.

За происходящим в ужасе наблюдали зрители, один из которых заснял схватку на видео. Позже видеозапись выложил на своей странице в Instagram известный дрессировщик Аскольд Запашный.

Видео для тех, кому интересно, как происходят драки между животными во время работы и как мы их разнимаем. Сегодня впервые стрелял из светошумового оружия и, слава Богу, удалось остановить льва Филиппа, который хотел подключиться к "сражению". Не обошлось без трудностей - оружие зацепилось за костюм за поясом и после выпало из руки, когда выдёрнул его. Особенно "доставили" Рики и Джастин, которые плавно и грамотно "свалили" с места боевых действий. Итог происшествия: нужны нитки и патроны. #жесть #большаяразборка #ктокоголевилитигр #драка #перестрелка #вотвамикисы #тигрдитермуд@к

Публикация от Аскольд Запашный (@askoldzap)

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"Сегодня впервые стрелял из светошумового оружия и, слава Богу, удалось остановить льва Филиппа, который хотел подключиться к "сражению". Не обошлось без трудностей - оружие зацепилось за костюм за поясом и после выпало из руки", - пояснил он.

К счастью, обошлось без жертв, а публика еще долго будет вспоминать и обсуждать происшедшее.

Теги:
Происшествие, цирк, Животные



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