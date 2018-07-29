Дрессировщик Аскольд Запашный выстрелил в своего тигра во время выступления

Дрессировщику пришлось разнимать драку, возникшую между хищниками, прямо на глазах у изумленной публики

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Во время представления в Цирке на проспекте Вернадского в Москве произошел инцидент, который заставил вздрогнуть даже искушенную столичную публику.

На арене между двумя хищниками вспыхнула драка - тигр набросился на льва, чтобы доказать свое лидерство. Лев дал отпор.

Братья Запашные - Эдгаррд и Аскольд - пытались разнять животных, бросая в них цирковые тумбы. Однако это не помогло.

Тогда Аскольд пошел на крайние меры – выстрелил в воздух. Такая мера подействовала и остудила звериный пыл.

За происходящим в ужасе наблюдали зрители, один из которых заснял схватку на видео. Позже видеозапись выложил на своей странице в Instagram известный дрессировщик Аскольд Запашный.

"Сегодня впервые стрелял из светошумового оружия и, слава Богу, удалось остановить льва Филиппа, который хотел подключиться к "сражению". Не обошлось без трудностей - оружие зацепилось за костюм за поясом и после выпало из руки", - пояснил он.

К счастью, обошлось без жертв, а публика еще долго будет вспоминать и обсуждать происшедшее.