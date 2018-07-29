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Бегом по ночной Москве: более семи тысяч человек приняли участие в забеге

© Sputnik / Владимир Песня
В мире
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Победитель забега преодолел маршрут длиной в 10 километров за 30 минут 28 секунд

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Порядка семи тысяч человек приняли участие в ночном забеге, который прошел в Москве в ночь с 28 на 29 июля.

Как сообщает пресс-служба мэра столицы, это число стало рекордным за всю историю проведения забега.

"Маршрут длиной 10 километров прошел по центру города - от олимпийского комплекса "Лужники" по Москворецкой, Кремлевской, Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участники увидели Андреевский и Крымский мосты, а также храм Христа Спасителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победителем забега стал Дмитрий Сафронов, который преодолел дистанцию за 30 минут 28 секунд. Среди девушек самой быстрой стала Светлана Симакова с результатом 34 минуты 21 секунда.

Ночной забег проводится в Москве с 2013 года. В нем принимают участие как опытные спортсмены, так и новички.




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