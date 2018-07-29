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Президент США Дональд Трамп

Трамп хочет распустить правительство из-за споров о безопасности границ

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Президент США отметил, что желает, чтобы в Америку приезжали только выдающиеся люди

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Президент США Дональд Трамп угрожает остановить работу правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, что включает в себя строительство стены на границе с Мексикой.

"Мне придется "прекратить работу" правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, что включает в себя строительство стены! Необходимо избавиться от лотереи, поимки и освобождения и наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы к нам в страну приезжали выдающиеся люди", - цитирует РИА Новости слова Трампа, написанные в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым предписал по возможности не разлучать детей и родителей при задержании незаконных иммигрантов на границе США. Президент пошел на уступки под давлением оппозиции, части собственных однопартийцев и общественного мнения.

Жена Трампа выступила против разлучения детей-мигрантов с родителями >>>

Президент США Дональд Трамп
REUTERS / Carlos Barria
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Кризис на границе, вызванный новой политикой "нулевой терпимости", продемонстрировал крайне неприятную дилемму, перед которой оказалась администрация Трампа. Чтобы выполнить обещания перед избирателями, Трамп должен реализовывать законы о границе, а они предписывают арестовывать взрослых незаконных мигрантов. Что делать с детьми неясно. Сам факт содержания детей во временных центрах многие считают жестоким обращением, отпустить же было бы противозаконно, да и не к кому.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.




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