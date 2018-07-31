С октября количество рейсов увеличится до двух раз в неделюсообщение в Карши, график полетов в Навои планируется вернуть к прежнему режиму в сентябре.
По предварительным данным, это мужчина 50-60 лет. Мотивы и обстоятельства произошедшего пока неизвестны
Президент Беларуси снова появился на публике днем 31 июля, он встретился с руководителем Минского областного исполнительного комитета.
Представителю знаменитой династии дрессировщиков потребовалась госпитализация, однако он заверил, что на график выступлений это не повлияет
О влиянии международных объединений на мировую экономику и глобальное развитие рассказал политический консультант и публицист Анатолий Вассерман.
В предверии Всемирных игр кочевников в Кыргызстане соберутся участники Международной алтаистической конференции. Специалисты по тюркологии, монголистике, тунгусо-маньчжуристике, кореанистике и японистике, обсудят с коллегами актуальные результаты научных исследований в этих областях.
Узбекистанец Окил Собирджонов завоевал бронзовую медаль на международном турнире "Кубок федерации конного спорта в России".
Зачастую в рядах ИГ (запрещена в РФ) находятся выходцы из стран Центральной Азии - Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, заявил ветеран спецслужб Артур Медетбеков.
Анкара активно стремится участвовать в новых экономических форматах, причем в тех же самых, в которых уже участвует Россия, заявил эксперт-востоковед Борис Долгов
29 июля в результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области погибли четверо иностранных туристов, путешествовавших по стране на велосипедах
На днях в Астане завершился конкурс красоты. За позолоченную корону с драгоценными камнями боролись красавицы из десяти стран. Несмотря на то, что конкурс именуется "Мисс СНГ", среди участниц были представительницы стран, не входящих в Содружество. Одна из них выиграла главный приз.
Зафарджон Сафаров, Джаъфариддин Юсуфов и Асомуддин Маджидов скрывались на территории села Осмондара Дангаринского района.
По предварительной версии, один человек погиб, есть пострадавшие.
Симоньян написала в Telegram-канале, что в 2016 году твиты RT и Sputnik, критичные по отношению к ЕС, охватили большую аудиторию, чем основные британские кампании за Брекзит
Не все патенты реализовываются прямо сейчас, часть из них зарегистрировали заранее, чтобы это не сделали их конкуренты.
По словам Варвары Виноградовой, никаких изменений в худшую сторону нет.
Офицеры изучили новый способ психологической подготовки войск ЦВО.
В этом году Военно-Морскому Флоту Российской Федерации исполняется 79 лет. Торжественные мероприятия по этому поводу прошли в городах-героях России.
Военнослужащие прошли этап в полном обмундировании, вес которого составляет около 20 кг. Во время совершения марш-броска каждая команда преодолела более 15 км по лесистой местности
Рамзон Рахимзода считает необходимым проработать все варианты причин происшествия – в том числе ДТП и убийство.