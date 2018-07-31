На днях в Астане завершился конкурс красоты. За позолоченную корону с драгоценными камнями боролись красавицы из десяти стран. Несмотря на то, что конкурс именуется "Мисс СНГ", среди участниц были представительницы стран, не входящих в Содружество. Одна из них выиграла главный приз.