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Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер Варяг (справа) на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
ВМФ России 79 лет: военные моряки принимают поздравления
Су-34 уничтожил корабль террористов сверхзвуковой ракетой
Бомбардировщик Су-34 уничтожил "врага" сверхзвуковой ракетой
Когда наступает пенсионный возраст в разных странах
Когда в разных странах наступает пенсионный возраст

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