В Таджикистане автомобиль врезался в группу иностранных велотуристов

Инцидент произошел в воскресенье днем в Холтанской области Таджикистана. Преступников по горячим следам удалось найти, при задержании они оказали вооруженное сопротивление.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Таджикистане водитель врезался в группу из семи иностранных велотуристов после чего скрылся с места преступления. Три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел 29 июля в 15:30 на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области. В результате ДТП четверо туристов погибли, еще трое получили легкие травмы и были доставлены в больницу.

Сразу после случившегося президент страны Эмомали Рахмон распорядился мобилизовать все необходимые силы для поиска преступников.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории села Торбулок джамоата Лохур Дангаринского района была обнаружена автомашина марки “Део-Леганза” государственный номер 74-98 ВН 03, принадлежащая преступнику Юсупову Джаъфариддину Садриддиновичу 1997 года рождения, уроженцу и жителю города Нурек. Повреждения на данной автомашине свидетельствуют о причастности в совершении данного преступления", — говорится в сообщении МВД республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были обнаружены в селе Торбулок. При задержании преступники оказали сопротивление, поэтому правоохранители были вынуждены применить оружие. Двое преступников убиты, один задержан.

Поиск остальных возможных участников ДТП продолжается.

На месте происшествия работает группа следователей и представители Генпрокуратуры Таджикистана. Среди главных версий ЧП - дорожно-транспортное происшествие, но отрабатываются и другие.

Личности погибших и пострадавших туристов, а также их национальность не уточняются.