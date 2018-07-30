В Таджикистане автомобиль врезался в группу иностранных велотуристов

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Таджикистане водитель врезался в группу из семи иностранных велотуристов после чего скрылся с места преступления. Три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.
По информации правоохранительных органов, инцидент произошел 29 июля в 15:30 на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области. В результате ДТП четверо туристов погибли, еще трое получили легкие травмы и были доставлены в больницу.
Сразу после случившегося президент страны Эмомали Рахмон распорядился мобилизовать все необходимые силы для поиска преступников.
"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории села Торбулок джамоата Лохур Дангаринского района была обнаружена автомашина марки “Део-Леганза” государственный номер 74-98 ВН 03, принадлежащая преступнику Юсупову Джаъфариддину Садриддиновичу 1997 года рождения, уроженцу и жителю города Нурек. Повреждения на данной автомашине свидетельствуют о причастности в совершении данного преступления", — говорится в сообщении МВД республики.
Поиск остальных возможных участников ДТП продолжается.
На месте происшествия работает группа следователей и представители Генпрокуратуры Таджикистана. Среди главных версий ЧП - дорожно-транспортное происшествие, но отрабатываются и другие.
Личности погибших и пострадавших туристов, а также их национальность не уточняются.