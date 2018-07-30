11:25 30 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск

В Кыргызстане начнут показывать фильмы в юрте

© Sputnik / Владимир Пирогов
В мире
Получить короткую ссылку
17 0 0

Юрточный кинотеатр появится в Иссык-Кульской области в рамках III Всемирных игр кочевников. Вход на показ фильмов будет свободным

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В урочище Кырчын Иссык-Кульской области пройдет первый международный кинофорум "Монгу".

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу дирекции мероприятия.

Показ фильмов состоится в рамках III Всемирных игр кочевников.

Юрта — жилище, которое всегда с тобой
Юрта — жилище, которое всегда с тобой

"На месте проведения мероприятия установят киноюрты и проектор, а сцена на площадке в урочище будет служить большим экраном", - говорится в сообщении.

В программу форума также включены семинары, мастер-классы с участием международных и национальных кинематографистов.

Вход на показ фильмов будет свободным.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

  • Заседание Евразийского межправительственного совета глав правительства стран ЕАЭС (27 июля 2018). Санкт-Петербург
    Армянский интерес

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Огромная, кровавая, волшебная: фото самого длительного лунного затмения века
Морской дозор – как прошел главный парад ВМФ России
Сколько стоит тонировка в разных странах мира
Кому, как и за сколько можно затонировать авто в Узбекистане и странах СНГ

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054