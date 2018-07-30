В Кыргызстане начнут показывать фильмы в юрте

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В урочище Кырчын Иссык-Кульской области пройдет первый международный кинофорум "Монгу".
Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу дирекции мероприятия.
Показ фильмов состоится в рамках III Всемирных игр кочевников.
"На месте проведения мероприятия установят киноюрты и проектор, а сцена на площадке в урочище будет служить большим экраном", - говорится в сообщении.
В программу форума также включены семинары, мастер-классы с участием международных и национальных кинематографистов.
Вход на показ фильмов будет свободным.