Жених и его родственники погибли в автоаварии во Вьетнаме

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Страшная авария произошла в центральной провинции Вьетнама Куангнам, сообщает "Синьхуа".
Микроавтобус, в котором находился жених и его родственники и друзья (всего 17 человек), следовал по шоссе в соседнюю провинцию в дом невесты. В этот момент он лоб в лоб столкнулся с контейнеровозом.
В результате 13 человек, в том числе жених, погибли на месте. Еще четыре человека пострадали.
Водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом, почти не пострадал – врачи диагностировали у него лишь легкие травмы.
Причины происшествия выясняются.