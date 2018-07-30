Жених и его родственники погибли в автоаварии во Вьетнаме

Всего 13 человек из свадебного кортежа погибли в ДТП с грузовиком в момент, когда ехали в дом невесты

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Страшная авария произошла в центральной провинции Вьетнама Куангнам, сообщает "Синьхуа".

Микроавтобус, в котором находился жених и его родственники и друзья (всего 17 человек), следовал по шоссе в соседнюю провинцию в дом невесты. В этот момент он лоб в лоб столкнулся с контейнеровозом.

© Foto : Из личного архива Адели Батыргареевой Как сыграть свадьбу в Узбекистане и не разориться

В результате 13 человек, в том числе жених, погибли на месте. Еще четыре человека пострадали.

Водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом, почти не пострадал – врачи диагностировали у него лишь легкие травмы.

Причины происшествия выясняются.