Военные врачи из Узбекистана впервые принимают участие в армейских играх

Во время эстафеты медики покажут навыки оказания первой помощи, перевязки, выноса раненого с поля и другие.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Военные врачи из Узбекистана впервые принимают участие в "Военно-медицинской эстафете" на армейских играх-2018.

В Санкт-Петербурге собрались военные врачи из 8-ми стран, где в Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова состоится торжественное открытие международного этапа армейских игр-2018 "Военно-медицинская эстафета", пепедает пресс-центр Армейских международных игр.

Пресс-центр Армейских международных игр Узбекистанцы сразятся с военными из РФ и Армении в дорожном патрулировании

В ходе эстафеты участники посоревнуются в стрельбе, индивидуальном первенстве с выполнением специальных медицинских навыков (оказание первой помощи, перевязка, вынос раненого с поля и так далее), командном первенстве с применением военной техники, а также вождении спецтехники по пересеченной местности.

В текущем году в военно-медицинском многоборье принимают участие 8 иностранных команд, в том числе команды из Армении, Беларуси, Вьетнама, Зимбабве, Казахстана, Китая, Мьянмы, Узбекистана и России.

Напомним, что Узбекистан участвует в Армейских играх второй год подряд, в 2017-м республика заняла восьмое место из 28 государств. В этом году военные участвуют сразу в 13 конкурсах.