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Разведчики из Узбекистана совершили марш-бросок под Новосибирском

© Sputnik / Александр Кряжев
В мире
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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (13)
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Военнослужащие прошли этап в полном обмундировании, вес которого составляет около 20 кг. Во время совершения марш-броска каждая команда преодолела более 15 км по лесистой местности

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На международном конкурсе "Отличники войсковой разведки-2018", который проходит в Новосибирской области, стартовал первый этап конкурса.

В рамках конкурса участники из 8 стран выполнили десантирование посадочным способом с вертолета Ми-8 АМТШ-В "Терминатор" и совершили марш-бросок на расстояние более 15 километров.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Перед разведчиками стояла задача по выводу группы в глубокий тыл противника воздушным путем на расстояние тысяча метров от места посадки, где военнослужащие должны были установить связь с вышестоящим командованием.

Затем участники приступили к совершению марш-броска, в ходе которого разведчикам предстояло определить координаты маршрута и пройти 7 контрольных точек, по пути отразив атаку условного противника.

"Военнослужащие прошли этап в полном обмундировании, вес которого составляет около 20 кг. Во время совершения марш-броска каждая команда преодолела более 15 км по лесистой местности", - говорится в сообщении пресс-центра Армейских  международных игр-2018.

В Международном конкурсе "Отличники войсковой разведки-2018" принимают участие военнослужащие из России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Казахстана, Беларуси, Судана и Армении. Соревнования проходят в Новосибирской области на военном полигоне "Кольцово".

Узбекистан участвует в армейских играх второй год подряд. В 2017 военные республики состязались в восьми дисциплинах и показали восьмой результат из 28 государств.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (13)



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