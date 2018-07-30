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Военнослужащие ВС РУз во время учебный занятий

Военные из Узбекистана прошли войсковую стажировку под Оренбургом

МО РФ
В мире
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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (13)
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Офицеры изучили новый способ психологической подготовки войск ЦВО.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Военные из Узбекистана прошли стажировку под Оренбургом на базе мотострелкового соединения, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

"В рамках международного военного сотрудничества военнослужащие из республики Узбекистан прошли стажировку на базе мотострелкового соединения ЦВО в Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Военнослужащие узбекской армии
© Минобороны Узбекистана
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По данным округа, в течение 20 дней российские военные специалисты провели более 30 показных и инструкторско-методических занятий для командиров бригад, начальников штабов, командиров батальонов, рот и дивизионов из Узбекистана, познакомив их с системой и программой подготовки военных профессионалов.

Особое внимание в ходе стажировки офицеров уделено практическим вопросам подготовки военных и отработке широкого перечня задач при ведении боевых действий.

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Кроме того, офицеры изучили новый способ психологической подготовки войск ЦВО. Им была дана возможность преодолеть пятисотметровую полосу препятствий, которая специально была разработана и недавно внедрена в боевую подготовку подразделений для повышения устойчивости к морально-психологическому прессингу в бою.

Стажировка проходила в рамках договоренностей, достигнутых между командованием ЦВО и руководством Минобороны Узбекистана. Теоретические и практические занятия проходили на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (13)



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