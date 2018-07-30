Военные из Узбекистана прошли войсковую стажировку под Оренбургом

По данным округа, в течение 20 дней российские военные специалисты провели более 30 показных и инструкторско-методических занятий для командиров бригад, начальников штабов, командиров батальонов, рот и дивизионов из Узбекистана, познакомив их с системой и программой подготовки военных профессионалов.
Особое внимание в ходе стажировки офицеров уделено практическим вопросам подготовки военных и отработке широкого перечня задач при ведении боевых действий.
Кроме того, офицеры изучили новый способ психологической подготовки войск ЦВО. Им была дана возможность преодолеть пятисотметровую полосу препятствий, которая специально была разработана и недавно внедрена в боевую подготовку подразделений для повышения устойчивости к морально-психологическому прессингу в бою.
Стажировка проходила в рамках договоренностей, достигнутых между командованием ЦВО и руководством Минобороны Узбекистана. Теоретические и практические занятия проходили на Тоцком полигоне в Оренбургской области.