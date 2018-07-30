Facebook начнет угадывать дату свадьбы, смерти и соцстатус пользователя

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Газета New York Times опубликовала текст, в котором рассмотрела самые странные патенты, которые зарегистрировала компания Facebook.
Издание подчеркивает, что не все они реализовываются прямо сейчас, часть из них зарегистрировали заранее, чтобы это не сделали их конкуренты.
Обзор сотен патентных заявок Facebook показывает, что компания рассматривает возможность отслеживания почти всех аспектов жизни своих пользователей: где вы находитесь, с кем проводите время, находитесь ли вы в романтических отношениях, о каких брендах и политиках вы говорите. Компания даже попыталась запатентовать метод прогнозирования смерти ваших друзей.
Facebook неоднократно заявлял, что патентные заявки не должны рассматриваться как обязательные планы компании.
"Большая часть технологий, описанной в этих патентах, не была включена ни в один из наших продуктов и никогда не будет", — отметил Аллен Ло.
"До тех пор, пока Facebook продолжает собирать личную информацию, мы должны быть осторожны, что она может быть использована для целей более коварных, чем целевая реклама — в том числе выборов или манипулирования эмоциями пользователей", — отмечает автор текста Сахил Чиной.