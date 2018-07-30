Facebook начнет угадывать дату свадьбы, смерти и соцстатус пользователя

Не все патенты реализовываются прямо сейчас, часть из них зарегистрировали заранее, чтобы это не сделали их конкуренты.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Газета New York Times опубликовала текст, в котором рассмотрела самые странные патенты, которые зарегистрировала компания Facebook.

Издание подчеркивает, что не все они реализовываются прямо сейчас, часть из них зарегистрировали заранее, чтобы это не сделали их конкуренты.

Фото: из личного архива Олега Гурина Гурин: Facebook крепко держится за своих пользователей

К примеру, один из патентов анализирует видео, которое можно получить с вебкамеры пользователя и определять его настроение — то, как пользователь реагирует на то, что видит в своей ленте новостей. Еще один патент направлен на то, чтобы анализировать звук, который может записываться на микрофон — так сотрудники социальной сети будут понимать какие шоу вы смотрите. Еще несколько заявок на технологии направлены на то, чтобы предсказывать когда у вас состоится свадьба, когда вы умрете, а также определять ваш социоэкономический статус.

Обзор сотен патентных заявок Facebook показывает, что компания рассматривает возможность отслеживания почти всех аспектов жизни своих пользователей: где вы находитесь, с кем проводите время, находитесь ли вы в романтических отношениях, о каких брендах и политиках вы говорите. Компания даже попыталась запатентовать метод прогнозирования смерти ваших друзей.

Facebook неоднократно заявлял, что патентные заявки не должны рассматриваться как обязательные планы компании.

"Большая часть технологий, описанной в этих патентах, не была включена ни в один из наших продуктов и никогда не будет", — отметил Аллен Ло.

Большая часть патентов, о которой говорится в тексте, связана со сбором личных данных. Как рассказал New York Times вице-президент Facebook Аллен Ло, большинство потенциальных технологий не планируется использовать в будущем.

"До тех пор, пока Facebook продолжает собирать личную информацию, мы должны быть осторожны, что она может быть использована для целей более коварных, чем целевая реклама — в том числе выборов или манипулирования эмоциями пользователей", — отмечает автор текста Сахил Чиной.